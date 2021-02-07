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    «Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Амур Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»

    У победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (18 минута), Родион Амиров (28) и Тему Хартикайнен (31, 34).

    Голкипер хозяев Юха Метсола отразил 24 броска, проведя второй матч в сезоне на ноль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Кадейкин — 10 (Жарков, Плэтт), 17:23 — 1:0. Амиров — 8 (бол., Науменков, Кугрышев), 27:30 — 2:0. Хартикайнен — 25 (Панин), 30:38 — 3:0. Хартикайнен — 26 (Панин), 33:34 — 4:0Вратари: Метсола — Аликин (Лангхамер, 30:38)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (10+11+11) — 24 (9+9+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает четвертое место (73 очка), а «Амур» — десятое (45 очков).

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