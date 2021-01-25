«Спартак» в овертайме обыграл «Торпедо»

Московскийодержал домашнюю победу над нижегородским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых отличились Дмитрий Вишневский, Артем Федоров и Максим Цыплаков.

Голы «Торпедо» на счету Криса Уидмана и Криса Терри.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Уайдмэн — 8 (бол., Терри, Жафяров), 33:06 — 0:1. Вишневский — 3 (Зубарев, Широков), 37:20 — 1:1. Терри — 5 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 54:26 — 1:2. Федоров — 7 (бол., Рылов, Талалуев), 56:59 — 2:2. Цыплаков — 9 (Юсе, Федоров), 62:49 — 3:2Вратари: Гудачек — ТихомировБроски: 46 (16+16+10+4) — 26 (9+8+8+1)Штраф: 8 — 31

Спартаковцы набрали 52 очка после 49 игр и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 57 очков после 50 матчей и седьмая позиция на Востоке.