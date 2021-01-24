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    • «Монреаль» на выезде расправился с «Ванкувером»
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    «Монреаль» на выезде расправился с «Ванкувером»

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Ванкувер Кэнакс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного турнира НХЛ «Монреаль» в гостях у «Ванкувера» победил со счетом 5:2.

    Игроки «Монреаля»
    Игроки «Монреаля»

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Монреаль» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
    Голы: Сузуки — 2 (Кулак, Друэн), 10:54 — 0:1. Перри — 1 (Чиаро, Тоффоли), 31:42 — 0:2. Петтерссон — 1 (Бенн, Бозер), 43:50 — 1:2. Хегландер — 2 (Шмидт, Хорват), 46:08 — 2:2. Галлахер — 2 (Татар), 49:07 — 2:3. Друэн — 1 (Андерсон), 52:44 — 2:4. Эдмундсон — 1 (п.в.), 57:06 — 2:5Вратари: Холтби (55:42 — 56:41, 56:46 — 57:06) — ПрайсШтраф: 23 — 23Броски: 25 (5+8+12) — 33 (11+7+15)

    Победу гостям принесли точные броски Ника Сузуки, Кори Перри, Брендана Галлахера, Джонатана Друэна и Джоэла Эдмундсона. Голы Элиаса Паттерссона и Нильса Хегландера у хозяев особой роли не сыграли.

    «Ванкувер» — «Монреаль»

    «Канадиенс» лидируют в Северном дивизионе с 10 очками. «Ванкувер» шестой с 4 очками на счету.

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