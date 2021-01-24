«Монреаль» на выезде расправился с «Ванкувером»

В матче регулярного турнира НХЛв гостях упобедил со счетом 5:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) Голы: Сузуки — 2 (Кулак, Друэн), 10:54 — 0:1. Перри — 1 (Чиаро, Тоффоли), 31:42 — 0:2. Петтерссон — 1 (Бенн, Бозер), 43:50 — 1:2. Хегландер — 2 (Шмидт, Хорват), 46:08 — 2:2. Галлахер — 2 (Татар), 49:07 — 2:3. Друэн — 1 (Андерсон), 52:44 — 2:4. Эдмундсон — 1 (п.в.), 57:06 — 2:5Вратари: Холтби (55:42 — 56:41, 56:46 — 57:06) — ПрайсШтраф: 23 — 23Броски: 25 (5+8+12) — 33 (11+7+15)

Победу гостям принесли точные броски Ника Сузуки, Кори Перри, Брендана Галлахера, Джонатана Друэна и Джоэла Эдмундсона. Голы Элиаса Паттерссона и Нильса Хегландера у хозяев особой роли не сыграли.

«Ванкувер» — «Монреаль»

«Канадиенс» лидируют в Северном дивизионе с 10 очками. «Ванкувер» шестой с 4 очками на счету.