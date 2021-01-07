Ларионов: Матч с финнами мы должны были выиграть в первом периоде

Главный тренер молодежной сборной Россииответил, почему команда показала низкий уровень результативности в матчах со сборными Финляндии и Канады на МЧМ-2021.

«Трудно понять. Задача стояла такая же — контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны ее контролировать. Пару отскоков... Если посмотреть первый гол, на картинке четыре игрока в белой форме и один — в красной. И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке. Канадцы провели турнир очень сильно, но в финале не забили ни одного гола. Молодежный хоккей в какой-то степени вносит свои коррективы и непредсказуемые действия, которые очень сложно объяснить. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота.

Матч с финнами мы должны были выиграть в первом периоде. После 1:0 у нас было много моментов — мы должны были просто отправить их домой. К сожалению, этого не случилось. Сейчас можно ссылать на усталость, на ненастроенность. Все ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне. Но этого не хватило, чтобы закончить турнир на высокой ноте», — сказал Ларионов в интервью «Спорт Экспресс». 0