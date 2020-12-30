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    Московское «Динамо» обыграло «Витязь», «Сочи» победил «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Динамо Витязь Сочи Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» разгромило «Витязь» со счетом 5:1. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице КХЛ благодаря этой победе.

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
    Голы: Чайковски — 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 22:39 — 0:1. Шипачев — 15 (бол.), 33:44 — 0:2. Ефремов — 6 (Муранов, А.С. Алексеев), 38:06 — 0:3. Тарасов — 14 (Шипов, Игумнов), 44:44 — 0:4. Хиетанен — 4 (бол., Ефремов, Е.А. Зайцев), 46:49 — 0:5. Даугавиньш — 12 (Дэнфорт, Пыленков), 54:48 — 1:5Вратари: Ежов — ЕременкоШтраф: 14 — 6Броски: 29 (11+7+11) — 46 (13+18+15)

    В составе «динамиков» отличились Михал Чайковский, Вадим Шипачев, Владислав Ефремов, Даниил Тарасов и Юусо Хиетанен.

    В параллельной игре чемпионата КХЛ «Сочи» выиграл у «Северстали» 6:2.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Галимов — 3, 10:49 — 1:0. Феоктистов — 1 (бол., Шмелев, Петьков), 13:14 — 2:0. Руденков — 10 (Рубцов, Александров), 14:25 — 3:0. Морозов — 8 (бол., Берглунд, Лишка), 21:59 — 3:1. Берглунд — 4 (Лалонд, Вихарев), 28:23 — 3:2. Шмелев — 11 (Минеев), 36:09 — 4:2. Шмелев — 12 (Точицкий, Петьков), 39:48 — 5:2. Галимов — 4 (Курбатов), 47:49 — 6:2Вратари: Третьяк — Подъяпольский (Шугаев, 14:25, Подъяпольский, 20:51)Штраф: 14 — 8Броски: 20 (8+9+3) — 34 (10+15+9)

    В составе «Сочи» Игорь Руденков и Никита Феоктистов забросили по шайбе, а также по дублю сделали Ансель Галимов и Сергей Шмелев. 0

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