Источник: Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

(ИИХФ) приняла решение о переносе из Белоруссии чемпионата мира-2021 года, утверждает швейцарское издание Watson.

Глава ИИХФ Рене Фазель прилетит в Минск и лично сообщит президенту страны Александру Лукашенко о необходимости перенести турнир.

Планировалось, что матчи ЧМ-2021 примут Минск (Белоруссия) и Рига (Латвия). Источник указывает, что уже начался поиск вариантов альтернативного места проведения чемпионата.

Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии, но в Риге есть только одна арена вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия).

Из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге.

Руководитель ИИХФ также исключает проведение турнира в Скандинавии. В 2022 году турнир примет Финляндия, в 2025 — Швеция. Чемпионат мира-2021 должен пройти 21 мая — 6 июня.

Фазель также отметил, что ИИХФ не может себе позволить отмену второго чемпионата мира подряд. В 2020 году ЧМ в Швейцарии был отменен из-за коронавируса. 0