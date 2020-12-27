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    Источник: Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе из Белоруссии чемпионата мира-2021 года, утверждает швейцарское издание Watson.

    Александр Лукашенко
    Александр Лукашенко

    Глава ИИХФ Рене Фазель прилетит в Минск и лично сообщит президенту страны Александру Лукашенко о необходимости перенести турнир.

    Планировалось, что матчи ЧМ-2021 примут Минск (Белоруссия) и Рига (Латвия). Источник указывает, что уже начался поиск вариантов альтернативного места проведения чемпионата.

    Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии, но в Риге есть только одна арена вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия).

    Из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге.

    Руководитель ИИХФ также исключает проведение турнира в Скандинавии. В 2022 году турнир примет Финляндия, в 2025 — Швеция. Чемпионат мира-2021 должен пройти 21 мая — 6 июня.

    Фазель также отметил, что ИИХФ не может себе позволить отмену второго чемпионата мира подряд. В 2020 году ЧМ в Швейцарии был отменен из-за коронавируса. 0

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