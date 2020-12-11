«Трактор» взял верх над «Сибирью»

Челябинскийодержал домашнюю победу над новосибирской(2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голами отметились Сергей Калинин (24-я минута) и Александр Авцин (31).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: Калинин — 11 (Бывальцев, Оберг), 23:48 — 1:0. Авцин — 4 (бол., Пилут, Калинин), 30:59 — 2:0Вратари: Вилл — Сятери (58:28)Броски: 27 (4+11+12) — 25 (6+10+9)Штраф: 4 — 6

«Трактор» набрал 46 очков и остался на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» с 34 очками идет на восьмой строчке.

13 декабря «Трактор» дома сыграет с «Барысом», а новосибирцы в этот же день проведут гостевую встречу с «Салаватом Юлаевым». 0