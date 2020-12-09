Крикунов: «Динамо» не до конца настроилось на матч с Минском

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над минским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была непростая. Поскольку важна была победа. Мы рядом располагались по таблице. Важен был результат, тем более что начали неудачно.

Хорошо, что сумели переломить игру и выиграть. Не до конца настроились, хотя мы предупреждали и напоминали, как идет Минск по сезону, и что мы неудачно начали в Москве.

Сыграет ли Гарипов в следующем матче? Скорее да, чем нет», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.

Московское «Динамо» занимает 4-е место в Западной конференции. Минчане идут на 5-й позиции. 0