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    Крикунов: «Динамо» не до конца настроилось на матч с Минском

    Хоккей Динамо Динамо Минск КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Игра была непростая. Поскольку важна была победа. Мы рядом располагались по таблице. Важен был результат, тем более что начали неудачно.

    Хорошо, что сумели переломить игру и выиграть. Не до конца настроились, хотя мы предупреждали и напоминали, как идет Минск по сезону, и что мы неудачно начали в Москве.

    Сыграет ли Гарипов в следующем матче? Скорее да, чем нет», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.

    Московское «Динамо» занимает 4-е место в Западной конференции. Минчане идут на 5-й позиции. 0

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