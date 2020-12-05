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    «Торпедо» обыграло «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Торпедо Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл нижегородскому «Торпедо» (4:5 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Дамир Жафяров, Крис Уайдман, Джастин Клус и Энди Мили, забросивший в основное время и принесший нижегородцам победу в овертайме.

    Шайбы за «Куньлунь» записали на свой счет Люк Локхарт, Алексей Торопченко, Хантер Шинкарук и Итан Верек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Локхарт — 7, 1:38 — 1:0. Торопченко — 6 (Спроул, Лещенко), 6:12 — 2:0. Жафяров — 14 (Чехович), 11:53 — 2:1. Уайдмэн — 6 (Миле, Жафяров), 23:12 — 2:2. Миле — 10 (Чехович, Жафяров), 27:56 — 2:3. Клус — 7 (Мельничук, Мишарин), 28:58 — 2:4. Шинкарук — 7 (буллит), 33:09 — 3:4. Уэрек — 5 (бол., Шинкарук, Локхарт), 58:58 — 4:4. Миле — 11 (Жафяров, Остин), 64:48 — 4:5Вратари: Смит (57:51 — 58:58) — МельничукБроски: 38 (14+6+13+5) — 40 (14+19+4+3)Штраф: 4 — 10

    «Торпедо» с тремя победами подряд набрало 36 очков в 33 встречах и занимает седьмое место в Восточной конференции.

    «Куньлунь» находится на последней 12-й строчке таблицы «Востока», имея 17 очков после 32 игр. Проигрышная серия китайского клуба длится три матча.

    7 декабря «Куньлунь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». 8 декабря «Торпедо» примет ЦСКА. 0

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