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    «Барыс» обыграл «Локомотив» и добился третьей победы подряд в КХЛ

    Хоккей КХЛ Барыс Локомотив Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома разобрался с «Локомотивом», выиграв 3:1.

    Игроки «Барыса»
    Игроки «Барыса»

    В первом периоде Антон Сагадеев вывел хозяев вперед, а во втором — ответную шайбу забросил игрок «Локо» Георгий Иванов.

    Мэттью Фрэттин и Линус Виделль позволили «Барысу» выиграть.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Сагадеев — 3 (Старченко), 8:35 — 1:0. Иванов — 4 (Ландер, Баранцев), 27:28 — 1:1. Фрэттин — 3 (бол., Михайлис, Орехов), 37:24 — 2:1. Виделль — 7 (п.в., Лилья, Шалапов), 59:12 — 3:1Вратари: Ортио — Паскуале (58:12 — 59:12)Штраф: 6 — 10Броски: 27 (8+12+7) — 30 (3+14+13)

    «Барыс» занимает 9 место в Восточной конференции с 31 очком в активе. «Локомотив» третий на «Западе» (44). 0

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