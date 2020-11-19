«Локомотив» уступил «Йокериту» в Ярославле

«Локомотив»
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В составе победителей шайбы забросили Джонатан Пудас (16-я минута), Эли Толванен (19), Брайан О'Нилл (28) и Ессе Йоэнсуу (38).
За «Локомотив» отличился Атте Охтамаа (24).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Голы: Пудас — 2 (Йенсен), 15:52 — 0:1. Толванен — 3 (бол., Хаапала, Пудас), 18:12 — 0:2. Охтамаа — 4 (Каюмов, Алексеев), 23:42 — 1:2. О`Нилл — 5 (мен., Лехтонен), 27:31 — 1:3. Йоэнсуу — 3 (О`Нилл, Йенсен), 37:33 — 1:4Вратари: Коновалов (Паскуале, 20:00) — ЛиндбекБроски: 40 (17+9+14) — 23 (10+7+6)Штраф: 4 — 6
«Йокерит», набрав 25 очков в 20 встречах, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
«Локомотив», имея в активе 36 очков после 26 матчей, занимает на Западе третье место. 0