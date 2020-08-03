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    «Колорадо» вырвал победу у «Сент-Луиса»

    Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Прогнозы на НХЛ
    «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Блюз» открыли счет на 17-й минуте — отличился Дэвид Перрон. На 46-й минуте Райан Грейвз забросил ответную шайбу, а победу «Колорадо» принес гол Назема Кадри за секунду до окончания основного времени.

    Российские игроки в составах обеих команд результативными действиями не отметились.

    Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.

    НХЛ. Запад. Посев 1/4 финала
    «Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Перрон — 1 (бол., Шенн, О`Райлли), 16:46 — 0:1. Грэйвс — 1 (Рантанен), 45:33 — 1:1. Кадри — 1 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 59:59 — 2:1
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