«Колорадо» вырвал победу у «Сент-Луиса»

обыгралв первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

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«Блюз» открыли счет на 17-й минуте — отличился Дэвид Перрон. На 46-й минуте Райан Грейвз забросил ответную шайбу, а победу «Колорадо» принес гол Назема Кадри за секунду до окончания основного времени.

Российские игроки в составах обеих команд результативными действиями не отметились.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.