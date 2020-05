Российский вратарьперешел в клуб НХЛ

Об этом сообщил в своем Twitter хоккейный агент Дэн Мильштейн.

21-летний голкипер в прошедшем сезоне провел 16 матчей за СКА в КХЛ. В среднем за игру он пропускал 1,68 шайбы. Процент отраженных бросков — 93,0.

It’s Official: Goalie Alexei Melnichuk signs with San Jose Sharks. Last KHL season 1.68 goals against average .930 SVS %. #WeAreGoldStar! #SJSharks pic.twitter.com/Omfdm6XwkU