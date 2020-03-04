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    «Динамо» обыграло «Спартак» во втором матче серии Кубка Гагарина

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    Московское «Динамо» во второй раз обыграло «Спартак» в матче 1/8 Кубка Гагарина со счетом 4:3.

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    Победу для хозяев добыл Михаил Григорьев. Также за «Динамо» забивали Андре Петерссон и Вадим Шипачев (дважды).

    6 марта команды проведут третий матч. Сейчас «Динамо» ведет в серии со счетом 2:0.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч
    «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)
    Голы: Галимов — 1 (Рылов, Карсумс), 4:52 — 0:1. Шипачев — 1 (бол.), 27:46 — 1:1. Херсли — 1 (Хохлачев, Малыхин), 40:56 — 1:2. Шипачев — 2 (бол., Хиетанен), 56:35 — 2:2. Петерссон — 3 (Чайковски, Яшкин), 58:52 — 3:2. Григорьев — 1 (п.в., Зайцев), 59:23 — 4:2. Ганзл — 1 (бол., Даугавиньш), 59:54 — 4:3Вратари: Еременко — Гудачек (59:03 — 59:23, 59:41)Штраф: 8 — 12Броски: 33 (7+13+13) — 29 (11+10+8)
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