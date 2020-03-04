«Динамо» обыграло «Спартак» во втором матче серии Кубка Гагарина

Московскоево второй раз обыгралов матче 1/8 Кубка Гагарина со счетом 4:3.

Победу для хозяев добыл Михаил Григорьев. Также за «Динамо» забивали Андре Петерссон и Вадим Шипачев (дважды).

6 марта команды проведут третий матч. Сейчас «Динамо» ведет в серии со счетом 2:0.