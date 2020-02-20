«Амур» — «Динамо» Рига: счет матча 1:2 Б, обзор голов

Хоккеисты рижского «Динамо»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
Уже на 6-й минуте Владислав Ушенин вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 12-й минуте усилиями Роберта Мамчицса.
В серии буллитов победу рижанам принес точный бросок Микелиса Редлихса.
Для хабаровской команды это первое поражение после трех подряд побед.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Вл. Ушенин — 16 (Витасек, Вяч. Ушенин), 5:52 — 1:0. Мамчицс — 2 (Джериньш), 11:45 — 1:1Победный буллит: РедлихсВратари: Аликин — СалакШтраф: 8 — 6Броски: 29 (9+8+7+5) — 33 (15+7+9+2)
«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции (59 очков), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (39 очков). 0