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    «Амуру» не удалось продлить победную серию

    «Амур» — «Динамо» Рига: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Амур» потерпел поражение от рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты рижского «Динамо»
    Хоккеисты рижского «Динамо»

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

    Уже на 6-й минуте Владислав Ушенин вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 12-й минуте усилиями Роберта Мамчицса.

    В серии буллитов победу рижанам принес точный бросок Микелиса Редлихса.

    Для хабаровской команды это первое поражение после трех подряд побед.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Вл. Ушенин — 16 (Витасек, Вяч. Ушенин), 5:52 — 1:0. Мамчицс — 2 (Джериньш), 11:45 — 1:1Победный буллит: РедлихсВратари: Аликин — СалакШтраф: 8 — 6Броски: 29 (9+8+7+5) — 33 (15+7+9+2)

    «Амур» занимает девятое место в Восточной конференции (59 очков), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (39 очков). 0

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