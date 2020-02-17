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    ЦСКА продлил победную серию в матчах с минским «Динамо»

    «Динамо» Минск — ЦСКА: счет матча 1:4, обзор голов

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    Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

    У «армейцев» дубль оформил Кирилл Капризов (18 и 38 минуты), по шайбе забросили Марио Кемпе (29) и Максим Мамин (50).

    У минчан отличился Александр Когалев (43).

    «Армейцы» не проигрывают «зубрам» в течение пяти лет.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Капризов — 28 (Кемпе, Слепышев), 17:13 — 0:1. Кемпе — 5 (Григоренко, Капризов), 28:16 — 0:2. Капризов — 29 (Слепышев), 37:49 — 0:3. Когалев — 3 (Дерябин, Принс), 42:35 — 1:3. Мамин — 10 (Григоренко), 49:52 — 1:4Вратари: Карнаухов — ЮханссонШтраф: 6 — 6Броски: 22 (5+5+12) — 30 (12+7+11)

    В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (90 очков), а минское «Динамо» — 12-е (37 очков).

    В еще одном матче «Амур» на выезде победил «Нефтехимик» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

    В составе гостей хет-трик оформил Владислав Ушенин (2, 32 и 60 минуты), дублем отметился Кирилл Рассказов (29 и 40).

    У проигравших отличились Павел Куликов (5), Павел Порядин (16) и Рафаэль Бикмуллин (37).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Вл. Ушенин — 13 (Горшков, Вяч. Ушенин), 1:34 — 0:1. Куликов — 5 (Шарипзянов, Грошев), 4:06 — 1:1. Порядин — 13 (бол., Мерфи), 15:07 — 2:1. Рассказов — 7 (бол., Игнатович, Руденков), 28:00 — 2:2. Вл. Ушенин — 14 (Турбин, Горшков), 31:50 — 2:3. Бикмуллин — 5, 36:28 — 3:3. Рассказов — 8 (Руденков, Файзуллин), 39:53 — 3:4. Вл. Ушенин — 15 (п.в.), 59:17 — 3:5Вратари: Барулин (58:07 — 59:17, 59:50) — АликинШтраф: 4 — 14Броски: 29 (17+6+6) — 15 (1+10+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (58 очков), а «Нефтехимик» — девятое (58 очков). 0

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