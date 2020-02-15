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    «Трактор» по буллитам победил «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Трактор Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» — 3:2 ПБ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей в основное время отличились Андрей Попов и Вячеслав Основин. За гостей шайбы забросили Лукас Локхарт и Итан Уэрек.

    Исход встречи решался в серии буллитов — победу принес Егор Степанов.

    «Трактор» с 49 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет на седьмой строчке (60).

    В следующем матче екатеринбуржцы сыграют дома с «Адмиралом», а пекинский клуб отправится в гости к «Металлургу».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Попов — 4 (Карлин, Косов), 8:11 — 1:0. Локхарт — 13 (Шинкарук), 30:56 — 1:1. Уэрек — 9 (бол., Фу, Мерфи), 31:36 — 1:2. Основин — 9, 33:22 — 2:2Победный буллит: СтепановБроски: 30 (5+11+10+4) — 30 (8+7+13+2)Вратари: Галимов — СмитШтраф: 14 — 14
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