«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь»

Челябинскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил— 3:2 ПБ.

В составе победителей в основное время отличились Андрей Попов и Вячеслав Основин. За гостей шайбы забросили Лукас Локхарт и Итан Уэрек.

Исход встречи решался в серии буллитов — победу принес Егор Степанов.

«Трактор» с 49 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет на седьмой строчке (60).

В следующем матче екатеринбуржцы сыграют дома с «Адмиралом», а пекинский клуб отправится в гости к «Металлургу».