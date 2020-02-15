«Торпедо» проиграло «Амуру», потерпев третье поражение подряд

Хабаровскийобыграл нижегородское(5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ондржей Витасек, Александр Горшков, Артем Железков, Никита Язьков и Валерий Васильев.

За хозяев заброшенные шайбы на счету Артема Аляева и Дамира Жафярова.

После этой победы гости набрали 56 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 58 очками располагаются на 8-й строчке на Западе.

В следующей встрече «Торпедо» отправится в гости к «Спартаку» (18 февраля), а «Амур» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» (17 февраля).