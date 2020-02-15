«Торпедо» проиграло «Амуру», потерпев третье поражение подряд

В составе победителей отличились Ондржей Витасек, Александр Горшков, Артем Железков, Никита Язьков и Валерий Васильев.
За хозяев заброшенные шайбы на счету Артема Аляева и Дамира Жафярова.
После этой победы гости набрали 56 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 58 очками располагаются на 8-й строчке на Западе.
В следующей встрече «Торпедо» отправится в гости к «Спартаку» (18 февраля), а «Амур» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» (17 февраля).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Витасек — 5 (Руденков, Файзуллин), 7:59 — 0:1. Аляев — 7 (бол., Рэтти, Баранцев), 21:59 — 1:1. Горшков — 13 (Витасек, Вяч. Ушенин), 31:05 — 1:2. Железков — 2 (Лазарев), 35:38 — 1:3. Жафяров — 17 (Шредер, Аляев), 41:14 — 2:3. Язьков — 1 (Т. Зогорна), 43:37 — 2:4. Васильев — 6 (бол., Игнатович, Руденков), 56:00 — 2:5Вратари: Линдбек — АликинБроски: 15 (5+3+7) — 38 (12+14+12)Штраф: 8 — 8