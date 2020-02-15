«Йокерит» — «Металлург»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

Хоккеисты «Магнитки»
ХК «Металлург»
В основное время у хозяев отличились Вели-Матти Савинайнен (12 минута), Саку Мяэналанен (32) и Марко Анттила (52).
Гости ответили точными бросками в исполнении Сергея Мозякина (16), Томаша Филиппи (21) и Егора Яковлева (35).
Автором решающего броска в послематчевой серии стал Брэндон Козун.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Савинайнен — 11 (бол., Регин, О`Нилл), 11:18 — 1:0. Мозякин — 14 (бол., Филиппи, Нестрашил), 15:25 — 1:1. Филиппи — 3 (бол., Мозякин, Кулемин), 20:46 — 1:2. Мяеналанен — 3 (Савинайнен, Скленичка), 31:02 — 2:2. Яковлев — 8 (Мозякин, Локтионов), 34:48 — 2:3. Анттила — 11 (Оксанен, Пильстрем), 51:01 — 3:3Победный буллит: КозунВратари: А. Ниеми — ДемченкоШтраф: 12 — 4Броски: 27 (5+11+8+3) — 26 (8+9+6+3)
«Магнитка» занимает восьмое место в Восточной конференции (60 очков). «Йокерит» идет третьим на Западе (80 очков). 0