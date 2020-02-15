ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брюйне«Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?
  • 17:55
    • Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону
  • 19:55
    • «Барселона» набрала три очка в матче с «Хетафе»
  • 19:22
    • «Лейпциг» на своем поле разгромил «Вердер»
  • 19:17
    • «Ак Барс» в Казани победил «Спартак»
  • 19:09
    • ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле
    Все новости спорта

    «Металлург» по буллитам одолел «Йокерит»

    «Йокерит» — «Металлург»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Йокерит Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде нанес поражение «Йокериту» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты «Магнитки»
    Хоккеисты «Магнитки»

    В основное время у хозяев отличились Вели-Матти Савинайнен (12 минута), Саку Мяэналанен (32) и Марко Анттила (52).

    Гости ответили точными бросками в исполнении Сергея Мозякина (16), Томаша Филиппи (21) и Егора Яковлева (35).

    Автором решающего броска в послематчевой серии стал Брэндон Козун.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Савинайнен — 11 (бол., Регин, О`Нилл), 11:18 — 1:0. Мозякин — 14 (бол., Филиппи, Нестрашил), 15:25 — 1:1. Филиппи — 3 (бол., Мозякин, Кулемин), 20:46 — 1:2. Мяеналанен — 3 (Савинайнен, Скленичка), 31:02 — 2:2. Яковлев — 8 (Мозякин, Локтионов), 34:48 — 2:3. Анттила — 11 (Оксанен, Пильстрем), 51:01 — 3:3Победный буллит: КозунВратари: А. Ниеми — ДемченкоШтраф: 12 — 4Броски: 27 (5+11+8+3) — 26 (8+9+6+3)

    «Магнитка» занимает восьмое место в Восточной конференции (60 очков). «Йокерит» идет третьим на Западе (80 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Нью-Джерси» — «Коламбус»
  • 1.58
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Догонит ли «Рома» «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Продлится ли «сухая» серия «Ливерпуля»?
  • «Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Челси» сразится с «МЮ», «Норвич» примет «Ливерпуль»Обзор матчей 26 тура АПЛ 17:590
  • 15:13
    • Биатлонист Устюгов: Беспредел есть беспредел
  • 12:41
    • Россия потеряет первое место в медальном зачете Сочи-2014
  • 12:18
    • Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
    Хосеп Гвардиола Футбол Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионовЗа что УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона 00:030
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Реал» победную серию?
  • 3.51
    •
  • 20:30
    • ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче
  • 20:18
    • «Ростов» сыграл вничью с АИКом
  • 19:59
    • «Автомобилист» прервал серию поражений в игре с минским «Динамо»
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд Футбол Дортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупаютСвой секрет успеха в «Боруссии» не скрывают Вчера в 23:010
  • 17:49
    • «Бернли» увез три очка из Саутгемптона
  • 17:25
    • «Мальорка» минимально победила «Алавес»
  • 17:11
    • КХЛ: «Барыс» обыграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Северсталь»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.86
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Нант — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бордо — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вегас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие