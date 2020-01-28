«Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»

Дублем в составе победителей отметились форварды Дмитрий Яшкин и Теему Пулккинен. Еще один гол на счету Михала Чайковского.
«Торпедо» сумело ответить шайбой Джордана Шредера.
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» поднялось на четвертое место — 69 очков. Победа над нижегородцами вывела динамовцев в плей-офф. ХК «Сочи», который занимает девятое место, они опережают на 21 очко.
«Торпедо» занимает восьмую строчку, оставшись с 56 очками после 53 игр.
30 января московское «Динамо» сыграет дома с рижским «Динамо». В тот же день «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Голы: Яшкин — 23 (Шипачев), 15:09 — 1:0. Пулккинен — 20 (Тарасов), 15:23 — 2:0. Яшкин — 24 (Индрашис, Шипачев), 23:53 — 3:0. Чайковски — 9 (Яшкин, Индрашис), 40:14 — 4:0. Шредер — 15 (Геноуэй, Рэтти), 49:07 — 4:1. Пулккинен — 21 (п.в., Бочаров, Тарасов), 53:05 — 5:1Вратари: Бочаров — Линдбек (Тихомиров, 23:53, Линдбек, 51:52, Тихомиров, 53:05)Броски: 26 (14+6+6) — 27 (12+6+9)Штраф: 27 — 8