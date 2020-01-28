«Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло нижегородскоесо счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Дублем в составе победителей отметились форварды Дмитрий Яшкин и Теему Пулккинен. Еще один гол на счету Михала Чайковского.

«Торпедо» сумело ответить шайбой Джордана Шредера.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» поднялось на четвертое место — 69 очков. Победа над нижегородцами вывела динамовцев в плей-офф. ХК «Сочи», который занимает девятое место, они опережают на 21 очко.

«Торпедо» занимает восьмую строчку, оставшись с 56 очками после 53 игр.

30 января московское «Динамо» сыграет дома с рижским «Динамо». В тот же день «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом».