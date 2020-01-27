«Локомотив» победил «Сочи», «Витязь» прервал серию поражений

в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

В составе победителей шайбы забросили Никита Черепанов (5 минута), Максим Осипов (49) и Владимир Ткачев, оформивший дубль (50 и 60).

У проигравших отличились Шон Коллинз (9) и Олег Погоришный (34).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Голы: Черепанов — 3 (Осипов, Ландер), 4:12 — 0:1. Коллинс — 7 (Лугин), 8:19 — 1:1. Погоришный — 2 (бол., Эллис, Архипов), 33:45 — 2:1. Осипов — 3 (Черепанов), 48:17 — 2:2. Ткачев — 8 (бол., Рафиков, Осипов), 49:58 — 2:3. Ткачев — 9 (п.в.), 59:59 — 2:4Вратари: Налимов (58:50) — КоноваловШтраф: 10 — 31Броски: 21 (5+13+3) — 23 (8+8+7)

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает шестое место (60 очков), а «Сочи» — девятое (48 очков).

В еще одном матче «Витязь» в гостях победил «Северсталь» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей хет-трик оформил Йоонас Няттинен (13, 27 и 48), еще один гол забил Павел Варфоломеев (48).

У хозяев единственную шайбу забросил Игорь Гераськин (41).

Благодаря этому успеху подмосковная команда прервала серию из трех поражений подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Няттинен — 4 (Йормакка, Бывальцев), 12:31 — 0:1. Няттинен — 5 (Бывальцев), 26:42 — 0:2. Гераськин — 9 (Морозов), 40:49 — 1:2. Няттинен — 6 (Йормакка), 47:16 — 1:3. Варфоломеев — 6 (Чернов), 47:33 — 1:4Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 47:33) — ЕжовШтраф: 27 — 10Броски: 38 (11+14+13) — 27 (10+10+7)

«Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции (58 очков), а «Северсталь» — десятое (48 очков). 0