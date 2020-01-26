ЦСКА одержал победу над «Сибирью» и выиграл дивизион Тарасова

Московскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами отличились Антон Слепышев, Михаила Григоренко и Кирилла Капризова.

ЦСКА гарантировал себе первое место в дивизионе Тарасова. Это достижение покорилось армейцам в восьмой раз. К тому же ЦСКА удалось победить в регулярке в пятой игре подряд.

Следующим соперником ЦСКА 29 января станет «Адмирал», а «Сибирь» 28 января сыграет против рижского «Динамо».