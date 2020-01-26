ЦСКА одержал победу над «Сибирью» и выиграл дивизион Тарасова

Фрагмент матча
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Голами отличились Антон Слепышев, Михаила Григоренко и Кирилла Капризова.
ЦСКА гарантировал себе первое место в дивизионе Тарасова. Это достижение покорилось армейцам в восьмой раз. К тому же ЦСКА удалось победить в регулярке в пятой игре подряд.
Следующим соперником ЦСКА 29 января станет «Адмирал», а «Сибирь» 28 января сыграет против рижского «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 13 (Капризов), 19:38 — 1:0. Григоренко — 14 (Вей), 47:44 — 2:0. Капризов — 24 (Слепышев, Кемпе), 48:52 — 3:0Вратари: Сорокин — КрасиковБроски: 27 (11+8+8) — 19 (10+3+6)Штраф: 10 — 8