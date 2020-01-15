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    «Авангард» выиграл у «Адмирала»

    Хоккей КХЛ Авангард Адмирал Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у «Адмирала».

    Игроки «Авангарда»
    Игроки «Авангарда»

    Матч завершился со счетом 2:5.

    В составе хозяев отличились Алексей Дробин и Мартин Баког, у гостей — Валентин Пьянов, Алексей Потапов, Коди Фрэнсон, Брэндон Макмиллан и Денис Зернов.

    «Авангард» (66 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (49) идет девятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Дробин — 2, 6:12 — 1:0. Пьянов — 8 (Манухов), 20:48 — 1:1. Потапов — 4 (Войнов), 27:43 — 1:2. Бакош — 14 (буллит), 30:37 — 2:2. Широков — 9 (бол., Пьянов, Фрэнсон), 36:41 — 2:3. Зернов — 1 (Андригетто, Ручкин), 46:16 — 2:4. Макмиллан — 12 (бол., Шумаков, Войнов), 54:24 — 2:5Вратари: Красоткин — ГариповШтраф: 20-2Броски: 21 (4+10+7) — 41 (10+18+13)
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