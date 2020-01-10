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    Гулявцев: За третий период игроков «Амура» хочу поблагодарить

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    Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4).

    Александр Гулявцев
    Александр Гулявцев

    На своей площадке «Магнитка» выигрывала у хабаровского «Амура» 4:0 после двух периодов, но в заключительной 20-минутке пропустил три шайбы.

    «Сегодня матч все видели, я могу занести в актив только третий период. Четвертая игра на выезде и в третьем периоде у нас появились силы.

    Может быть и странно, но, тем не менее, два периода мы ничего не могли сделать, было очень много брака в передачах, проигрывали мелкую, но очень важную борьбу — у борта, за шайбу.

    Ну и плюс удаления. Исполнители в "Металлурге" есть, и были. Здесь удаления не в нашу пользу. Но повторюсь — в третьем периоде мы не развалились, попросили ребят постараться забить быстрый гол, что и получилось.

    Единственное большинство мы реализовали. Потом, не знаю, может уже просто терять нечего было, и стали играть как надо, держать борьбу, бросать, идти на ворота. Может быть, немного и не хватило.

    За третий период команду хочу поблагодарить, за то, что проявили характер и бились до конца», — приводит слова тренера пресс-служба «Магнитки». 0

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