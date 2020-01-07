«Торпедо» дома уступило «Адмиралу»

Владивостокскийодержал гостевую победу над нижегородским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стрельцов и Александр Коннов. За хозяев шайбу забросил Антон Шенфельд.

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений. Команда Сергея Светлова занимает 9-е место в таблице «Востока», набрав 47 очков. У «Торпедо» — 48 очков и 8-я позиция на «Западе».