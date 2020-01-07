«Торпедо» дома уступило «Адмиралу»

В составе победителей отличились Стрельцов и Александр Коннов. За хозяев шайбу забросил Антон Шенфельд.
«Адмирал» прервал серию из пяти поражений. Команда Сергея Светлова занимает 9-е место в таблице «Востока», набрав 47 очков. У «Торпедо» — 48 очков и 8-я позиция на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: А. Стрельцов — 3 (Ломако), 2:11 — 0:1. Коннов — 3 (бол., Лалонд), 6:21 — 0:2. Шенфельд — 7 (Геноуэй, Рэтти), 33:39 — 1:2Вратари: Тихомиров (58:28) — КрасоткинБроски: 36 (13+10+13) — 23 (4+12+7)Штраф: 6 — 22