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    «Барыс» выиграл у «Автомобилиста»

    Хоккей КХЛ Барыс Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Автомобилист».

    Игроки «Барыса»
    Игроки «Барыса»

    Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

    Дублем в составе победителей отметился Роман Старченко.

    «Барыс» набрал 53 очка и занимает третье место на Востоке. У «Автомобилиста» — 52 очка и четвертая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Панюков — 1 (Семенов, Шевченко), 2:49 — 1:0. Гареев — 7 (Дацюк, Белоусов), 11:59 — 1:1. Старченко — 14 (Найт, Дитц), 16:08 — 2:1. Старченко — 15 (Найт, Виделль), 21:31 — 3:1. Михайлис — 7 (бол., Валк, Метальников), 29:59 — 4:1. Доус — 15 (Голышев), 32:52 — 4:2Вратари: Паскуале — Коварж (Фомин, 29:59)Штраф: 4-31Броски: 34 (9+18+7) — 29 (13+10+6)
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