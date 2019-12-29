«Барыс» выиграл у «Автомобилиста»

Игроки «Барыса»
hcbarys.kz
Хозяева одержали победу со счетом 4:2.
Дублем в составе победителей отметился Роман Старченко.
«Барыс» набрал 53 очка и занимает третье место на Востоке. У «Автомобилиста» — 52 очка и четвертая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Голы: Панюков — 1 (Семенов, Шевченко), 2:49 — 1:0. Гареев — 7 (Дацюк, Белоусов), 11:59 — 1:1. Старченко — 14 (Найт, Дитц), 16:08 — 2:1. Старченко — 15 (Найт, Виделль), 21:31 — 3:1. Михайлис — 7 (бол., Валк, Метальников), 29:59 — 4:1. Доус — 15 (Голышев), 32:52 — 4:2Вратари: Паскуале — Коварж (Фомин, 29:59)Штраф: 4-31Броски: 34 (9+18+7) — 29 (13+10+6)