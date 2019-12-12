НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»

«Вашингтон» — «Бостон» 3:2

«Вашингтон» нанес четвертое поражение подряд «Бостону» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей дублем отметился Ти Джей Оши, еще один гол забил Джон Карлсон. У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Пастрняк — 26 (Макэвой, Маршан), 9:36 — 0:1. Оши — 12 (бол., Карлсон), 24:35 — 1:1. Оши — 13 (Кузнецов, Врана), 28:05 — 2:1. Керали — 3 (Краг), 42:53 — 2:2. Карлсон — 12 (Бэкстрем, Уилсон), 44:42 — 3:2Вратари: Холтби — Галак (58:17)Штраф: 17-13Броски: 25 (8+6+11) — 32 (8+15+9)

«Вашингтон» — «Бостон» 3:2

«Монреаль» — «Оттава» 3:2 ОТ

«Монреаль» добыл третью победу подряд, одолев дома в овертайме «Оттаву» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Автором победной шайбы стал Бен Шьяро. Еще по голу в основное время забили Ник Казинс и Томаш Татар. У «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук и Коннор Брау.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) Голы: Казинс — 4 (бол., Доми, Уэбер), 13:36 — 1:0. Татар — 11 (Дано, Галлахер), 40:29 — 2:0. Ткачак — 11 (бол., Эннис, Шабо), 44:30 — 2:1. К. Браун — 4 (Ткачак), 53:05 — 2:2. Чиаро — 4 (Доми), 61:11 — 3:2Вратари: Примо — НильссонШтраф: 14-10Броски: 29 (11+9+8+1) — 37 (12+14+11+0)

«Монреаль» — «Оттава» 3:2 ОТ

«Колорадо» — «Филадельфия» 3:1

«Колорадо» в домашнем матче благодаря дублю Микко Рантанена и результативной передаче Валерия Ничушкина победил «Филадельфию» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).