«Йокерит» на выезде справился с «Куньлунем»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл— 2:3.

«Йокерит» идет седьмым на Западе khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе хозяев отличились Райан Спроу и Тайлер Вонг, у гостей — Алекси Халме, Марко Анттила и Алекс Грант.

Китайская команда с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (29) — седьмой на Западе.