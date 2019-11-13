«Йокерит» на выезде справился с «Куньлунем»

«Йокерит» идет седьмым на Западе
khl.ru
В составе хозяев отличились Райан Спроу и Тайлер Вонг, у гостей — Алекси Халме, Марко Анттила и Алекс Грант.
Китайская команда с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (29) — седьмой на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Халме — 1 (Норман, Иконен), 15:32 — 0:1. Спроул — 1 (Райнхарт, Дефацио), 29:47 — 1:1. Анттила — 4 (Йоэнсуу, Грант), 35:27 — 1:2. Вонг — 7 (бол., Локхарт, Бартли), 41:35 — 2:2. Грант — 3 (бол., Йоэнсуу), 45:54 — 2:3Вратари: Смит (58:48) — КалниньшШтраф: 8 — 6Броски: 40 (15+14+11) — 20 (6+10+4)