НХЛ. Дубль Гурьянова, два очка Проворова, шатауты Бобровского и Варламова

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Питтсбург» уступил в овертайме «Эдмонтону» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Решающую шайбу забросил нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Россиянин Евгений Малкин провел первую встречу после травмы, из-за которой пропустил почти месяц.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Кейв — 1 (Беннинг, Гранлунд), 27:21 — 0:1. Дюмулин — 1 (мен., Раст), 53:14 — 1:1. Драйзайтль — 13, 62:37 — 1:2Вратари: Мюррей — СмитШтраф: 4-10Броски: 52 (18+17+16+1) — 29 (8+7+7+7)

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился результативной передачей, ассистировав Райану Строму в моменте с победным голом. Россиянин набирает очки в четырех матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Хитил — 2 (Гаек), 16:05 — 0:1. Стром — 4 (Панарин, Фаст), 24:16 — 0:2. Арвидссон — 6 (бол., Форсберг, Йоси), 34:34 — 1:2Вратари: Сарос (58:20) — ГеоргиевШтраф: 13-15Броски: 33 (8+14+11) — 30 (7+8+15)

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

«Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:1

«Баффало» на своем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Автором победной шайбы стал Дерик Брассар. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов оформил первый в сезоне шатаут, отразив 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Брассар — 5 (Бовилье), 5:19 — 0:1Вратари: Хаттон (57:57 — 58:30, 58:59) — ВарламовШтраф: 2-6Броски: 27 (6+10+11) — 21 (10+7+4)

«Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:1

«Флорида» — «Детройт» 4:0

«Флорида» на своем льду победила «Детройт» со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

В составе победителей дублем отметился Джонатан Юбердо, еще по голу забили Бретт Коннолли и Александр Барков. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский оформил первый шатаут в сезоне, отразил 22 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Коннолли — 5 (Мальгин, Ватрано), 3:05 — 1:0. Барков — 2 (бол., Юбердо, Яндл), 16:54 — 2:0. Юбердо — 8 (Барков, Строльман), 26:45 — 3:0. Юбердо — 9 (Яндл, Экблад), 50:46 — 4:0Вратари: Бобровский — БерньеШтраф: 6-4Броски: 41 (15+14+12) — 22 (7+7+8)

«Флорида» — «Детройт» 4:0

«Коламбус» — «Калгари» 0:3

«Коламбус» дома проиграл «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков провел на льду чуть более 15 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Монахэн — 3 (Линдхольм, Годро), 3:44 — 0:1. Беннетт — 3 (Райан, Хэнифин), 28:20 — 0:2. Ткачак — 7 (п.в., Хэмоник, Линдхольм), 57:21 — 0:3Вратари: Корписало (Кивлениекс, 57:21) — РиттихШтраф: 6-8Броски: 43 (9+18+16) — 29 (9+10+10)

«Коламбус» — «Калгари» 0:3

«Каролина» — «Нью-Джерси» 3:5

«Каролина» в домашнем матче проиграла «Нью-Джерси» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2). На счету российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Голы: Фегеле — 1 (Ахо, Гардинер), 7:55 — 1:0. Вуд — 2 (Батчер, Симмондс), 11:28 — 1:1. Терявяйнен — 4 (бол., Свечников, Хаула), 16:36 — 2:1. Хьюз — 3 (бол., Холл, Палмиери), 19:33 — 2:2. Хишир — 1 (Грин), 20:34 — 2:3. Хаула — 8 (Дзингел, Нечас), 30:59 — 3:3. Суббан — 2 (Вуд), 44:00 — 3:4. Сиверсон — 2 (п.в., Руни), 59:11 — 3:5Вратари: Раймер (57:38 — 59:11, 59:19 — 59:41) — БлэквудШтраф: 12-12Броски: 27 (14+9+4) — 26 (9+10+7)

«Каролина» — «Нью-Джерси» 3:5

«Даллас» — «Монреаль» 4:1

«Даллас» дома победил «Монреаль» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей дублем отметился нападающий Денис Гурьянов, еще по голу забили Александр Радулов и Миро Хейсканен. Голкипер Антон Худобин на лед не выходил.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Радулов — 5 (бол., Сегин), 15:24 — 1:0. Гурьянов — 3 (буллит), 38:49 — 2:0. Гурьянов — 4 (бол., Хинтс, Павелски), 50:43 — 3:0. Хейсканен — 4 (п.в., Факса), 55:08 — 4:0. Лехконен — 2 (Сузуки, Байрон), 56:18 — 4:1Вратари: Бишоп — Прайс (54:32 — 55:08, 56:18 — 56:36, 56:39 — 57:56)Штраф: 10-8Броски: 40 (14+14+12) — 36 (13+9+14)

«Даллас» — «Монреаль» 4:1

«Бостон» — «Оттава» 5:2

«Бостон» в домашнем матче победил «Оттаву» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Оттава» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Пастрняк — 13 (бол., Краг), 1:17 — 1:0. Дюклер — 5 (Л. Браун, Боровицки), 12:04 — 1:1. Бержерон — 6 (Пастрняк, Маршан), 21:51 — 2:1. К. Браун — 2 (Боровицки, Демело), 23:04 — 2:2. Хейнен — 3, 45:43 — 3:2. Маршан — 8 (бол., Пастрняк, Бержерон), 46:50 — 4:2. Дебраск — 2 (Хейнен), 56:16 — 5:2Вратари: Раск — АндерсонШтраф: 10-8Броски: 32 (11+10+11) — 32 (6+15+11)

«Бостон» — «Оттава» 5:2

«Филадельфия» — «Торонто» 3:4 Б

«Филадельфия» проиграла в серии буллитов «Торонто» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Автором победного броска стал Андреас Юнссон. Нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей. На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова гол и результативная передача. Добавим, что Михеев и Проворов не реализовали свои попытки в серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Торонто» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Капанен — 4 (Райлли, Спецца), 5:55 — 0:1. Проворов — 3 (бол., Жиру, Ворачек), 15:02 — 1:1. Жиру — 3 (бол., Проворов, Ворачек), 23:12 — 2:1. Спецца — 1 (Михеев, Капанен), 37:55 — 2:2. Санхейм — 1 (Кутюрье, Линдблум), 40:31 — 3:2. Марнер — 4, 45:03 — 3:3Победный буллит: ЮнссонВратари: Эллиотт — АндерсенШтраф: 6-14Броски: 40 (5+16+11+8) — 26 (12+7+5+2)

«Филадельфия» — «Торонто» 3:4 Б

«Миннесота» — «Сент-Луис» 3:4 ОТ

«Миннесота» дома проиграла в овертайме «Сент-Луису» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1).

Автором победной шайбы стал Райан О’Райлли. Нападающий «Блюз» Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу. Для российского форварда это 4-е (0+4) очко в 15 матчах. Форвард Владимир Тарасенко пропустил игру из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Фолиньо — 2 (Сперджен, Эрикссон Эк), 2:26 — 1:0. Макичерн — 1 (Барбашев, Парэйко), 4:00 — 1:1. Гуннарссон — 1 (О`Райлли), 14:25 — 1:2. Фиала — 1 (Бродин, Паризе), 21:01 — 2:2. Цуккарелло — 2 (бол., Стаал, Хант), 24:39 — 3:2. Блэй — 5 (Бозак, Фольк), 46:05 — 3:3. О`Райлли — 4 (Томас, Данн), 62:27 — 3:4Вратари: Дубник — АлленШтраф: 6-4Броски: 23 (10+6+7+0) — 29 (6+12+10+1)

«Миннесота» — «Сент-Луис» 3:4 ОТ

«Аризона» — «Колорадо» 3:0

«Аризона» на своем льду победила «Колорадо» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей по голу забили Кристиан Дворак, Фил Кессел и Конор Гарленд. Защитник Илья Любушкин в заявку на матч не попал. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 83 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Дворак — 5 (бол., Кессел, Келлер), 6:40 — 1:0. Кессел — 3 (Хейтон, Истерли), 15:52 — 2:0. Гарлэнд — 7 (Шмолц , Голигоски), 35:52 — 3:0Вратари: Кюмпер — ФранцоузШтраф: 15-11Броски: 28 (16+3+9) — 33 (7+17+9)

«Аризона» — «Колорадо» 3:0

«Вегас» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Виннипег» выиграл у «Вегаса» — 4:3 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль сделал Мэтью Перро.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1) Голы: Перро — 3 (Бурк), 2:19 — 0:1. Маршессо — 3 (бол., Теодор, Карлссон), 4:51 — 1:1. Пачоретти — 3 (Стоун), 7:00 — 2:1. Шмидт — 1 (Карлссон), 8:30 — 3:1. Перро — 4 (бол., Коннор, Моррисси), 50:02 — 3:2. Шайфли — 5 (Коннор), 53:17 — 3:3. Коннор — 5 (Лайне, Пионк), 63:22 — 3:4Вратари: Суббан — БроссуаШтраф: 13-11Броски: 26 (10+8+6+2) — 39 (9+10+16+4)

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 2:5

«Ванкувер» на чужом льду победил «Сан-Хосе» со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Для «акул» это поражение стало пятым кряду, а «Кэнакс» продлили серию с очками до семи матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Голы: Саттер — 4 (Лейво, Виртанен), 4:17 — 0:1. Петтерссон — 5 (Бозер, Хорват), 12:46 — 0:2. Виртанен — 4 (Эдлер, Майерс), 20:45 — 0:3. Годетт — 2 (Хорват, Стэчер), 25:11 — 0:4. Власик — 2 (мен., Гудроу, Бернс), 50:51 — 1:4. Петтерссон — 6 (бол., Миллер, Бозер), 52:23 — 1:5. Кейн — 8 (Лабанк, Э. Карлссон), 59:38 — 2:5Вратари: Делл — Демко (25:05 — 25:11)Штраф: 8-6Броски: 26 (8+8+10) — 28 (14+8+6)

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 4:3 ОТ