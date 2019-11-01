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    Вудкрофт: Некоторые матчи играем против чего-то большего, чем просто команда оппонентов

    Хоккей Динамо Минск Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ).

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    «Хочу поздравить тренера хозяев и его команду с победой. Я думаю, что это была интересная игра с обеих сторон, мы хорошо играли против такой мощной команды, как магнитогорский "Металлург".

    Думаю, что мы показали достойную игру на выезде. Но опять же хочу отметить, что есть ощущение, что мы некоторые матчи играем против чего-то большего, чем просто команда оппонентов.

    Если отталкиваться от некоторых позитивных моментов, то мне понравилось содержание нашей игры. Это была достойная выездная игра», — приводит слова тренера пресс-служба «Магнитки». 0

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