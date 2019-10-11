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    Цулыгин: Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет

    Салават Юлаев Торпедо
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча с «Торпедо» (2:1 Б).

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    «Несмотря на то, что счет был 1:1, считаю, что игра была интересная и с обилием моментов в обе стороны. Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет.

    Мы знали, что "Торпедо" здорово играет дома, что они проиграли тут один матч — ЦСКА, поэтому настраивались сыграть правильно.

    К сожалению, в третьем периоде случилась одна невынужденная ошибка, которой соперник воспользовался.

    Ребята-молодцы сегодня, они бились и старались, играли "от души". Поздравляю всех с победой», — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. 0

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