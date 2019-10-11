Цулыгин: Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал результат матча с «Торпедо» (2:1 Б).

«Несмотря на то, что счет был 1:1, считаю, что игра была интересная и с обилием моментов в обе стороны. Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет.

Мы знали, что "Торпедо" здорово играет дома, что они проиграли тут один матч — ЦСКА, поэтому настраивались сыграть правильно.

К сожалению, в третьем периоде случилась одна невынужденная ошибка, которой соперник воспользовался.

Ребята-молодцы сегодня, они бились и старались, играли "от души". Поздравляю всех с победой», — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. 0