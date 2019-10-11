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    «Йокерит» дома обыграл минское «Динамо»

    КХЛ Йокерит Динамо Минск
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Йоэнсуу (8-я минута), Вели-Матти Савитайнен (47) и Брайан О’Нилл (51).

    За минский клуб отличились Андрей Степанов (23) и Александр Когалев (33).

    «Йокерит» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 15 очков, расположилось на восьмом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Йоэнсуу — 3 (Кивисте), 7:52 — 1:0. Степанов — 3 (бол., Шор, Евенко), 22:51 — 1:1. Когалев — 1 (Шор, Пулккинен), 32:56 — 1:2. Савинайнен — 1 (Хаапала, Регин), 46:54 — 2:2. О`Нилл — 3 (мен., Савинайнен, Леписто), 50:16 — 3:2Вратари: Калниньш — Карнаухов (58:33)Броски: 31 (11+8+12) — 25 (7+13+5)Штраф: 10 — 8
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