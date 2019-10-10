НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»

«Баффало» — «Монреаль» 5:4 ОТ
«Баффало» в овертайме на домашнем льду переиграл «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон. Капитан «Сэйбрз» Джек Айкел набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.
Для «Сэйбрз» это третья победа на старте сезона. «Монреаль» в трехматчевом выездном турне потерпел два поражения.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Улофссон — 4 (бол., Айкел, Далин), 5:04 — 1:0. Армиа — 1 (мен., Томпсон), 14:06 — 1:1. Армиа — 2 (бол., Сузуки), 19:39 — 1:2. Айкел — 2 (бол., Далин, Райнхарт), 24:46 — 2:2. Айкел — 3, 34:13 — 3:2. Скиннер — 3 (М. Юханссон), 40:47 — 4:2. Котканиеми — 2 (Армиа, Друэн), 41:44 — 4:3. Чиаро — 1 (Лехконен, Райлли), 52:54 — 4:4. М. Юханссон — 2 (Миллер, Айкел), 61:30 — 5:4Вратари: Хаттон — КинкейдШтраф: 6-10Броски: 39 (12+15+11+1) — 27 (10+9+8+0)
«Баффало» — «Монреаль» 5:4 ОТ
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:0
«Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).
Одним из главных героев встречи стал защитник «Флайерз» Иван Проворов, который отметился голом и результативной передачей.
«Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Проворов — 1 (бол., Нисканен, Конекны), 29:52 — 1:0. Хэйс — 1 (бол., Жиру), 40:33 — 2:0. Кутюрье — 1 (Линдблум, Проворов), 40:57 — 3:0. Конекны — 3, 51:46 — 4:0Вратари: Харт — ШнайдерШтраф: 10-8Броски: 34 (6+15+13) — 25 (10+7+8)
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:0
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 8:2
«Ванкувер» на своем льду разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 8:2 (2:0, 2:1, 4:1).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер: на счету 26-летнего американца гол и ассистентский хет-трик. Также стоит отметить нападающего Брэндона Саттера, набравшего 3 (2+1) очка.
Российский форвард гостей Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
«Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений на старте сезона. Для «королей» это второе поражение за три матча.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Голы: Хьюз — 1 (бол., Пирсон, Годетт), 5:26 — 1:0. Саттер — 1 (Виртанен, Миллер), 6:08 — 2:0. Петтерссон — 1 (Саттер, Миллер), 22:34 — 3:0. Тоффоли — 2 (Грундстрем, Хаттон), 27:28 — 3:1. Миллер — 1, 34:44 — 4:1. Уокер — 2 (Копитар), 46:51 — 4:2. Танев — 1 (Хьюз, Бозер), 47:31 — 5:2. Эдлер — 2 (Миллер), 50:00 — 6:2. Лейво — 1 (Хорват, Пирсон), 51:26 — 7:2. Саттер — 2 (Ферланд, Бенн), 56:03 — 8:2Вратари: Маркстрем — КуикШтраф: 8-4Броски: 25 (10+7+8) — 39 (10+16+13)