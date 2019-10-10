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    НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 октября

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Ванкувер Кэнакс Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз Баффало Сэйбрз Монреаль Канадиенс
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    В ночь с 9 на 10 октября в Национальной хоккейной лиги прошли три матча

    «Баффало» — «Монреаль» 5:4 ОТ

    «Баффало» в овертайме на домашнем льду переиграл «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).

    Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон. Капитан «Сэйбрз» Джек Айкел набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.

    Для «Сэйбрз» это третья победа на старте сезона. «Монреаль» в трехматчевом выездном турне потерпел два поражения.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Улофссон — 4 (бол., Айкел, Далин), 5:04 — 1:0. Армиа — 1 (мен., Томпсон), 14:06 — 1:1. Армиа — 2 (бол., Сузуки), 19:39 — 1:2. Айкел — 2 (бол., Далин, Райнхарт), 24:46 — 2:2. Айкел — 3, 34:13 — 3:2. Скиннер — 3 (М. Юханссон), 40:47 — 4:2. Котканиеми — 2 (Армиа, Друэн), 41:44 — 4:3. Чиаро — 1 (Лехконен, Райлли), 52:54 — 4:4. М. Юханссон — 2 (Миллер, Айкел), 61:30 — 5:4Вратари: Хаттон — КинкейдШтраф: 6-10Броски: 39 (12+15+11+1) — 27 (10+9+8+0)

    «Баффало» — «Монреаль» 5:4 ОТ

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:0

    «Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

    Одним из главных героев встречи стал защитник «Флайерз» Иван Проворов, который отметился голом и результативной передачей.

    «Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Проворов — 1 (бол., Нисканен, Конекны), 29:52 — 1:0. Хэйс — 1 (бол., Жиру), 40:33 — 2:0. Кутюрье — 1 (Линдблум, Проворов), 40:57 — 3:0. Конекны — 3, 51:46 — 4:0Вратари: Харт — ШнайдерШтраф: 10-8Броски: 34 (6+15+13) — 25 (10+7+8)

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:0

    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 8:2

    «Ванкувер» на своем льду разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 8:2 (2:0, 2:1, 4:1).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер: на счету 26-летнего американца гол и ассистентский хет-трик. Также стоит отметить нападающего Брэндона Саттера, набравшего 3 (2+1) очка.

    Российский форвард гостей Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

    «Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений на старте сезона. Для «королей» это второе поражение за три матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
    Голы: Хьюз — 1 (бол., Пирсон, Годетт), 5:26 — 1:0. Саттер — 1 (Виртанен, Миллер), 6:08 — 2:0. Петтерссон — 1 (Саттер, Миллер), 22:34 — 3:0. Тоффоли — 2 (Грундстрем, Хаттон), 27:28 — 3:1. Миллер — 1, 34:44 — 4:1. Уокер — 2 (Копитар), 46:51 — 4:2. Танев — 1 (Хьюз, Бозер), 47:31 — 5:2. Эдлер — 2 (Миллер), 50:00 — 6:2. Лейво — 1 (Хорват, Пирсон), 51:26 — 7:2. Саттер — 2 (Ферланд, Бенн), 56:03 — 8:2Вратари: Маркстрем — КуикШтраф: 8-4Броски: 25 (10+7+8) — 39 (10+16+13)
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