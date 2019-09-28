«Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку»

В составе победителей отличились нападающие Миро Альтонен и Евгений Монс. Решающий буллит реализовал Иван Ларичев.
За «Магнитку» шайбы забросили Богдан Потехин и Денис Паршин.
«Витязь» с десятью победами в 11 матчах занимает первое место на Западе. «Магнитка» с девятью поражениями — последняя на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Монс — 3 (Ержабек, Чернов), 4:33 — 1:0. Потехин — 1 (Дронов, Яковлев), 10:01 — 1:1. Паршин — 2 (Дронов), 26:46 — 1:2. Аалтонен — 2, 49:09 — 2:2Победный буллит: ЛаричевВратари: Ежов — ГалимовБроски: 39 (10+13+10+6) — 29 (9+8+9+3)Штраф: 16 — 4