«Спартак» одержал минимальную победу над «Автомобилистом»

Автором единственной шайбы в этой встрече стал Мартиньш Карсумс, отличившийся на 39-й минуте.
Голкипер москвичей Юлиус Гудачек провел первый матч за «Спартак» в текущем чемпионате, отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
«Автомобилист», проигравший третий матч подряд, с 17-ю очками продолжает лидировать на «Востоке».
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Авангарда», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Карсумс — 5 (Юньков, Гришин), 38:06 — 1:0Вратари: Гудачек — Коварж (58:18)Броски: 24 (8+9+7) — 28 (5+16+7)Штраф: 4 — 4