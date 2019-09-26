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    «Спартак» одержал минимальную победу над «Автомобилистом»

    КХЛ Автомобилист Спартак
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Автомобилистом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Автором единственной шайбы в этой встрече стал Мартиньш Карсумс, отличившийся на 39-й минуте.

    Голкипер москвичей Юлиус Гудачек провел первый матч за «Спартак» в текущем чемпионате, отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

    «Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    «Автомобилист», проигравший третий матч подряд, с 17-ю очками продолжает лидировать на «Востоке».

    В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Авангарда», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Йокеритом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Карсумс — 5 (Юньков, Гришин), 38:06 — 1:0Вратари: Гудачек — Коварж (58:18)Броски: 24 (8+9+7) — 28 (5+16+7)Штраф: 4 — 4
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