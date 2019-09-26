«Спартак» одержал минимальную победу над «Автомобилистом»

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором единственной шайбы в этой встрече стал Мартиньш Карсумс, отличившийся на 39-й минуте.

Голкипер москвичей Юлиус Гудачек провел первый матч за «Спартак» в текущем чемпионате, отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист», проигравший третий матч подряд, с 17-ю очками продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Авангарда», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Йокеритом».