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    «Барыс» всухую обыграл «Спартак»

    КХЛ Барыс Спартак
    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Корбан Найт (38).

    Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 32 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

    «Барыс», набрав восемь очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Спартак», имея в активе семь очков, занимает седьмое место на «Западе». Москвичи проиграли пятый матч из шести последних.

    В следующем матче «Барыс» дома сыграет против «Трактора», а «Спартак», потерпевший второе поражение подряд, встретится в гостях с «Металлургом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Спартак» (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Бойд — 1 (бол., Блэкер, Пакаринен), 34:15 — 1:0. Найт — 3 (Метальников, Старченко), 37:15 — 2:0. Бойд — 2 (бол., Тангрэди, Пакаринен), 41:39 — 3:0Вратари: Карлссон — ХомченкоБроски: 24 (8+9+7) — 32 (9+7+16)Штраф: 14 — 12
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