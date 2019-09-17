«Барыс» всухую обыграл «Спартак»

В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Корбан Найт (38).
Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 32 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.
«Барыс», набрав восемь очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
«Спартак», имея в активе семь очков, занимает седьмое место на «Западе». Москвичи проиграли пятый матч из шести последних.
В следующем матче «Барыс» дома сыграет против «Трактора», а «Спартак», потерпевший второе поражение подряд, встретится в гостях с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Спартак» (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Бойд — 1 (бол., Блэкер, Пакаринен), 34:15 — 1:0. Найт — 3 (Метальников, Старченко), 37:15 — 2:0. Бойд — 2 (бол., Тангрэди, Пакаринен), 41:39 — 3:0Вратари: Карлссон — ХомченкоБроски: 24 (8+9+7) — 32 (9+7+16)Штраф: 14 — 12