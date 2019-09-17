«Барыс» всухую обыграл «Спартак»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над московским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Корбан Найт (38).

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 32 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

«Барыс», набрав восемь очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак», имея в активе семь очков, занимает седьмое место на «Западе». Москвичи проиграли пятый матч из шести последних.

В следующем матче «Барыс» дома сыграет против «Трактора», а «Спартак», потерпевший второе поражение подряд, встретится в гостях с «Металлургом».