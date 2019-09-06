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    В КХЛ легализуют аренду игроков

    КХЛ
    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига планирует легализовать институт аренды игроков.

    Дмитрий Чернышенко
    Дмитрий Чернышенко

    «Мы видим все сомнительные переходы, к нам попадали документы, которые говорили, что институт скрытой аренды существует. Хотя он был запрещен. Гоняться за всеми бессмысленно. Нужны четкие правила — срок аренды, какое количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, его нужно возглавить.

    Рассматривали вопрос о поле заработной платы. С сезона 2020/21 нам поручено разработать регламент с изменяемым полом заработной платы. Через сезон он будет составлять 30% от потолка. А затем пол будет постепенно подпирать потолок. Чтобы возможности клуба выравнивались.

    Должна быть большая база, которая позволяла бы сделать конкуренцию в лиге, сделала ее выгодной для интересов страны. Мы подчиняемся законам России, здесь находится наша штаб-квартира. Мы подчиняемся Министерству спорта. Его представитель входит в Совет директоров, посмотрим на реакцию. Интересна была версия о том, что увеличение количества легионеров может помочь привлекать в Россию молодых игроков из Северной Америки.

    Рассматривали вариант с образованием новых дивизионов — Дальневосточного и Западноевропейского. Они могли бы играть между собой только в случае выхода в плей-офф, но решили пока ничего не менять», — приводит слова Чернышенко Sport24. 0

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