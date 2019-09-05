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    «Ак Барс» на выезде победил «Йокерит»

    КХЛ Ак Барс Йокерит
    Финский «Йокерит» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Казанский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (16-я и 17-я минуты), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведу (43).

    За финский клуб точными бросками отличились Антти Пильстрем (24) и Теэму Эронен (57).

    В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет против «Сочи», а «Йокерит» на своем льду встретится с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Галиев — 1 (Зарипов), 15:43 — 0:1. Э. Галимов — 1 (Петров, Фазылзянов), 16:51 — 0:2. Кормье — 1 (Ожиганов), 20:22 — 0:3. Пильстрем — 1 (Контиола), 23:56 — 1:3. Петров — 1 (Педан, Викстранд), 32:31 — 1:4. Азеведо — 1 (Ожиганов), 42:36 — 1:5. Эронен — 1 (Норман), 56:38 — 2:5Вратари: А. Ниеми (Калныньш, 54:09, А. Ниеми, 56:38) — РейдеборнБроски: 16 (6+5+5) — 31 (14+7+10)Штраф: 8 — 12
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