Кузнецов заявил о своем ужасном состоянии

Нападающий «Вашингтона» и сборной Россиипрокомментировал дисквалификацию IIHF на четыре года за положительную допинг-пробу, в которой обнаружен кокаин.

«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от международных турниров на четыре года. Я решил принять это наказания.

Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырех лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей.

С первого дня, как я вышел на лед в Вашингтоне, клуб и болельщики относились замечательно ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их.

Я понимаю, что вернуть их расположение могу только если возьму ответственность за эту ситуацию», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Вашингтона». 0