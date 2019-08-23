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    Кузнецов заявил о своем ужасном состоянии

    Сборная России Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию IIHF на четыре года за положительную допинг-пробу, в которой обнаружен кокаин.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    «Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от международных турниров на четыре года. Я решил принять это наказания.

    Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырех лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей.

  • Нападающий сборной России дисквалифицирован на четыре года
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    • С первого дня, как я вышел на лед в Вашингтоне, клуб и болельщики относились замечательно ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их.

    Я понимаю, что вернуть их расположение могу только если возьму ответственность за эту ситуацию», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Вашингтона». 0

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