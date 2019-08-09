ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисТрансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • 18:55
    • Российский велогонщик выиграл многодневку «Тур Польши»
  • 17:27
    • Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара»
  • 16:53
    • Давид Сильва стал новым капитаном «Ман Сити»
  • 16:30
    • Гол Месси в ворота «Ливерпуля» стал лучшим по итогам сезона 2018/2019
  • 16:17
    • Филипп объяснил, почему выбрал именно «Динамо»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казахстане

    Авангард Салават Юлаев
    «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

    Александр Кучерявенко
    Александр Кучерявенко

    Уфимцы отыгрались с 0:2, но пропустили на 58-й минуте. В их команде отличились Максим Майоров и Родион Амиров. У команды из Екатеринбурга — Джефф Плэтт, Александр Кучерявенко и Питер Холланд.

    Эта победа уже стала четвертой подряд для команды из Екатеринбурга. Ранее победители Восточной конференции прошлого сезона оказывались сильнее «Хомутова» (4:0), «Карловых Вар» (4:2) и «Нефтехимика» (5:1).

    Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1-го сентября.

    Хоккей Товарищеские матчи
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Плэтт — 1 (Холланд, Секстон), 8:24 — 0:1. Кучерявенко — 1 (Белоусов, Гуркин), 29:43 — 0:2. Майоров — 2 (Кадейкин), 42:33 — 1:2. Амиров — 3 (Умарк), 51:33 — 2:2. Холланд — 3 (Секстон), 57:08 — 2:3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Норвич»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Порту» Футбол Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти«Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле Вчера в 00:580
  • 15:19
    • ПСЖ готов платить Дибале 12 млн евро в год
  • 14:36
    • «Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса
  • 19:23
    • Азар получил игровой номер в «Реале»
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 20:07
    • Зийех продлил контракт с «Аяксом»
  • 20:05
    • Рахимов: Шюррле может играть еще лучше
  • 19:53
    • Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 14:04
    • Мане должен попасть в заявку на матч с «Норвичем»
  • 11:58
    • Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии
  • 11:14
    • Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие