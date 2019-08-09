«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казахстане

Александр Кучерявенко
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Уфимцы отыгрались с 0:2, но пропустили на 58-й минуте. В их команде отличились Максим Майоров и Родион Амиров. У команды из Екатеринбурга — Джефф Плэтт, Александр Кучерявенко и Питер Холланд.
Эта победа уже стала четвертой подряд для команды из Екатеринбурга. Ранее победители Восточной конференции прошлого сезона оказывались сильнее «Хомутова» (4:0), «Карловых Вар» (4:2) и «Нефтехимика» (5:1).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1-го сентября.
Хоккей Товарищеские матчи
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Плэтт — 1 (Холланд, Секстон), 8:24 — 0:1. Кучерявенко — 1 (Белоусов, Гуркин), 29:43 — 0:2. Майоров — 2 (Кадейкин), 42:33 — 1:2. Амиров — 3 (Умарк), 51:33 — 2:2. Холланд — 3 (Секстон), 57:08 — 2:3