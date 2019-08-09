«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казахстане

победилв матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Уфимцы отыгрались с 0:2, но пропустили на 58-й минуте. В их команде отличились Максим Майоров и Родион Амиров. У команды из Екатеринбурга — Джефф Плэтт, Александр Кучерявенко и Питер Холланд.

Эта победа уже стала четвертой подряд для команды из Екатеринбурга. Ранее победители Восточной конференции прошлого сезона оказывались сильнее «Хомутова» (4:0), «Карловых Вар» (4:2) и «Нефтехимика» (5:1).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1-го сентября.