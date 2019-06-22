Кочетков, Фирстов, Афанасьев и Князев выбраны во втором раунде драфта-2019

Во втором раунде драфта-2019 НХЛ российский вратарь, недавно перешедший в СКА, выбран «Каролиной» под 36-м общим номером.

«Миннесота» выбрала россиянина Владислава Фирстова под общим номером 42. Воспитанник «Локомотива» в минувшем сезоне играл в USHL в составе «Ватерлоо Блэк Хоукс». На его счету 58 (26+32) очков в 62 играх регулярного чемпионата и 2 передачи в 6 матчах плей-офф.

Под номером 45 «Нэшвилл» выбрал еще одного россиянина Егора Афанасьева. В сезоне 2018/19 он также играл в USHL за «Маскегон Ламберджекс» и отметился 62 (27+35) очками в 58 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) очками в 8 встречах плей-офф.

Под номером 48 был выбран Артемий Князев из «Шикутими Сагенинз» (QMJHL). Его подписал «Сан-Хосе».

Под номером 61 «Нью-Джерси» выбрал защитника Никиту Охотюка, под 62-м номером Никита Александров выбран «Сент-Луисом». 0