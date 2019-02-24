НХЛ. «Филадельфия» на открытом воздухе победила «Питтсбург», шат-аут Бобровского

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2
«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2).
Дубль в составе победителей оформил Райан Строум, по шайбе забросили Джимми Веси, Крис Крайдер и Брэди Шей.
У проигравших отличились Кенни Агостино и Энди Грин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 14-е место (56 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (62 очка).
«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 Б
«Сент-Луис Блюз» у себя дома победил «Бостон Брюинз» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время команды обменялись голами. На шайбу Александера Стина гости ответили точным броском Криса Вагнера.
Победный буллит на свой счет записал Сэмми Блейз. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 31 бросок из 32.
«Сент-Луис» — пятый в Западной конференции (71 очко), «Бостон» — второй в Восточной конференции (81 очко).
«Даллас» — «Каролина» 0:3
«Даллас Старз» на домашней арене потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк, Джастин Фолк и Джордан Мартинук.
Голкипер «Харрикейнз» Кертис Макэлинни оформил шат-аут, совершив 24 сейва.
«Даллас» — седьмой в Западной конференции (65 очков), «Каролина» — восьмая на Востоке (72 очка).
«Коламбус» — «Сан-Хосе» 4:0
«Коламбус Блю Джекетс» при поддержке родных трибун победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Заброшенными шайбами отметились Бун Дженнер, Мэтт Дюшейн, Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Пятый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский, который отразил 26 бросков.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин совершил две результативные передачи.
«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции (73 очка), «Сан-Хосе» — второй на Западе (80 очков).
«Флорида» — «Лос-Анджелес» 6:1
«Флорида Пантерз» в Санрайзе победила «Лос-Анджелес Кингз» с разгромным счетом 6:1 (1:1, 3:1, 2:0).
По два балла за результативность в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (1+1), Александр Барков (1+1) и Кейт Яндл (1+1). Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
Голкипер «Пантерз» Роберто Луонго отразил 18 бросков из 19.
«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции (62 очка), «Лос-Анджелес» потерпевший седьмое поражение кряду, идет 15-м на Западе (52 очка).
«Нэшвилл» — «Колорадо» 0:5
«Нэшвилл Предаторз» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» со счетом 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).
По три балла за результативность в составе победителей набрали Натан Маккиннон (2+1) и Александр Керфут (1+2). Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Филипп Грубауэр, который совершил 38 сейвов.
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голом и результативной передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает четвертое место (77 очков), а «Колорадо» — восьмое (65 очков).
«Торонто» — «Монреаль» 6:3
«Торонто Мэйпл Лифс» у себя дома переиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:3 (0:3, 2:0, 4:0).
Дублем в составе победителей отметился Зак Хайман. По два балла за результативность набрали Остон Мэттьюс (1+1), Вильям Нюландер (1+1), Патрик Марло (0+2), Митчелл Марнер (0+2) и Морган Райлли (0+2).
У гостей отличились Эндрю Шоу, Томаш Татар и Джефф Питри.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает четвертое место (78 очков), а «Монреаль» — седьмое (73 очка).
«Филадельфия» — «Питтсбург» 4:3 ОТ
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла на открытом воздухе, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Якуб Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «летчиков» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу. Сидни Кросби записал на свой счет два (1+1) очка.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (65 очков), а «Питтсбург» — девятое (72 очка).
«Ванкувер» — «Айлендерс» 0:4
«Ванкувер Кэнакс» у себя дома проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).
У «островитян» по шайбе забросили Кейси Сизикас, Райан Пулок, Антони Бовиллье и Кэл Клаттербак.
«Ванкувер» — 12-й в Западной конференции (60 очков), «Айлендерс» идут на третьей строчке на Востоке (79 очков).
«Эдмонтон» — «Анахайм» 2:1
«Эдмонтон Ойлерз» дома победил «Анахайм Дакс» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
На 17-й минуте первого периода счет открыл Джош Карри, для которого этот гол стал первым в карьере. В начале второго периода отличился Сэм Ганье.
Единственная шайба «Дакс» в активе Картера Рауни.
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (58 очков), а «Анахайм» — 14-е (57 очков). 0