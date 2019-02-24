НХЛ. «Филадельфия» на открытом воздухе победила «Питтсбург», шат-аут Бобровского

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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2).

Дубль в составе победителей оформил Райан Строум, по шайбе забросили Джимми Веси, Крис Крайдер и Брэди Шей.

У проигравших отличились Кенни Агостино и Энди Грин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Голы: Веси — 14 (Бучневич, Дианджело), 4:48 — 1:0. Стром — 9 (бол., Крайдер, Бучневич), 8:54 — 2:0. Крайдер — 25 (Зибанежад, Веси), 14:23 — 3:0. Агостино — 3, 42:20 — 3:1. Шей — 4 (Зибанежад, Шаттенкирк), 51:08 — 4:1. Грин — 4 (Палмиери, Хишир), 52:59 — 4:2. Стром — 10 (п.в., Наместников, Фаст), 59:41 — 5:2Вратари: Георгиев — Шнайдер (57:19 — 59:41)Штраф: 13 — 15Броски: 34 (15+9+10) — 21 (4+9+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 14-е место (56 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (62 очка).

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 Б

«Сент-Луис Блюз» у себя дома победил «Бостон Брюинз» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время команды обменялись голами. На шайбу Александера Стина гости ответили точным броском Криса Вагнера.

Победный буллит на свой счет записал Сэмми Блейз. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 31 бросок из 32.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Бостон» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Стин — 7 (Сундквист), 7:15 — 1:0. Вагнер — 9 (Миллер, Краг), 25:12 — 1:1Победный буллит: БлэйВратари: Биннингтон — РаскШтраф: 2 — 8Броски: 29 (9+7+7+6) — 32 (8+11+11+2)

«Сент-Луис» — пятый в Западной конференции (71 очко), «Бостон» — второй в Восточной конференции (81 очко).

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 Б

«Даллас» — «Каролина» 0:3

«Даллас Старз» на домашней арене потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк, Джастин Фолк и Джордан Мартинук.

Голкипер «Харрикейнз» Кертис Макэлинни оформил шат-аут, совершив 24 сейва.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Валлмарк — 8 (Маккег, Фегеле), 3:15 — 0:1. Фольк — 7 (бол., Ахо, Терявяйнен), 21:01 — 0:2. Мартинук — 14 (п.в., Славин, Стаал), 57:29 — 0:3Вратари: Бишоп (56:56 — 57:29) — МакэлхинниШтраф: 6 — 6Броски: 24 (4+6+14) — 31 (6+14+11)

«Даллас» — седьмой в Западной конференции (65 очков), «Каролина» — восьмая на Востоке (72 очка).

«Даллас» — «Каролина» 0:3

«Коламбус» — «Сан-Хосе» 4:0

«Коламбус Блю Джекетс» при поддержке родных трибун победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Заброшенными шайбами отметились Бун Дженнер, Мэтт Дюшейн, Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Пятый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский, который отразил 26 бросков.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин совершил две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сан-Хосе» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Дженнер — 11 (Андерсон), 9:00 — 1:0. Дюшен — 28 (Аткинсон, Панарин), 20:59 — 2:0. Аткинсон — 34 (бол., Дюшен, Веренски), 39:52 — 3:0. Дюбуа — 23 (Кукан, Бьоркстранд), 46:03 — 4:0Вратари: Бобровский — Джонс (Делл, 49:05)Штраф: 4 — 4Броски: 26 (7+11+8) — 26 (9+9+8)

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции (73 очка), «Сан-Хосе» — второй на Западе (80 очков).

«Коламбус» — «Сан-Хосе» 4:0

«Флорида» — «Лос-Анджелес» 6:1

«Флорида Пантерз» в Санрайзе победила «Лос-Анджелес Кингз» с разгромным счетом 6:1 (1:1, 3:1, 2:0).

По два балла за результативность в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (1+1), Александр Барков (1+1) и Кейт Яндл (1+1). Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Голкипер «Пантерз» Роберто Луонго отразил 18 бросков из 19.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Лос-Анджелес» — 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) Голы: Трочек — 6 (Дадонов), 11:56 — 1:0. Браун — 13, 13:59 — 1:1. Юбердо — 17, 33:33 — 2:1. Барков — 25 (бол., Яндл, Хоффман), 38:16 — 3:1. Яндл — 9 (бол., Барков, Юбердо), 39:22 — 4:1. Макгинн — 1, 46:14 — 5:1. Маккошен — 1 (Брауэр, Боргстрем), 46:42 — 6:1Вратари: Луонго — Куик (Кэмпбелл, 46:42)Штраф: 2 — 10Броски: 25 (8+9+8) — 19 (7+8+4)

«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции (62 очка), «Лос-Анджелес» потерпевший седьмое поражение кряду, идет 15-м на Западе (52 очка).

«Флорида» — «Лос-Анджелес» 6:1

«Нэшвилл» — «Колорадо» 0:5

«Нэшвилл Предаторз» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» со счетом 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).

По три балла за результативность в составе победителей набрали Натан Маккиннон (2+1) и Александр Керфут (1+2). Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Филипп Грубауэр, который совершил 38 сейвов.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голом и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат НХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Маккиннон — 31 (Задоров, Керфут), 3:05 — 0:1. Керфут — 11 (бол., Рантанен, Маккиннон), 34:41 — 0:2. Ландескуг — 33 (Жирар, Седерберг), 38:02 — 0:3. Маккиннон — 32 (бол., Бэрри, Керфут), 49:59 — 0:4. Задоров — 6 (Андригетто, Седерберг), 56:42 — 0:5Вратари: Ринне — ГрубауэрШтраф: 14 — 14Броски: 38 (10+10+18) — 21 (5+10+6)

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает четвертое место (77 очков), а «Колорадо» — восьмое (65 очков).

«Нэшвилл» — «Колорадо» 0:5

«Торонто» — «Монреаль» 6:3

«Торонто Мэйпл Лифс» у себя дома переиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:3 (0:3, 2:0, 4:0).

Дублем в составе победителей отметился Зак Хайман. По два балла за результативность набрали Остон Мэттьюс (1+1), Вильям Нюландер (1+1), Патрик Марло (0+2), Митчелл Марнер (0+2) и Морган Райлли (0+2).

У гостей отличились Эндрю Шоу, Томаш Татар и Джефф Питри.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) Голы: Э. Шоу — 13 (Кулак, Доми), 8:07 — 0:1. Татар — 21 (Питри), 12:44 — 0:2. Питри — 11 (бол., Э. Шоу, Байрон), 13:52 — 0:3. Мэттьюс — 29 (бол., Райлли, Таварес), 22:13 — 1:3. Эннис — 8 (бол., Марло, Нюландер), 38:06 — 2:3. Нюландер — 4 (Марло, Маззин), 46:58 — 3:3. Хаймэн — 12 (Марнер), 58:10 — 4:3. Юнссон — 17 (п.в., Капанен, Мэттьюс), 59:02 — 5:3. Хаймэн — 13 (п.в., Райлли, Марнер), 59:37 — 6:3Вратари: Андерсен — Прайс (58:24 — 59:02, 59:07 — 59:37)Штраф: 8 — 4Броски: 36 (10+15+11) — 35 (20+11+4)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает четвертое место (78 очков), а «Монреаль» — седьмое (73 очка).

«Торонто» — «Монреаль» 6:3

«Филадельфия» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла на открытом воздухе, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Якуб Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «летчиков» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу. Сидни Кросби записал на свой счет два (1+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Кросби — 26 (Летанг), 7:59 — 0:1. Кутюрье — 25 (Линдблум, Ворачек), 12:06 — 1:1. Шульц — 1 (Кросби, Хернквист), 30:01 — 1:2. Малкин — 19 (Кессел, Астон-Ризе), 46:29 — 1:3. ван Римсдайк — 16 (бол., Ворачек, Жиру), 56:56 — 2:3. Ворачек — 16 (Кутюрье), 59:40 — 3:3. Жиру — 18 (Патрик, Санхейм), 61:59 — 4:3Вратари: Эллиотт (56:07 — 56:56, 58:07 — 58:17, 58:25 — 59:40) — МюррейШтраф: 6 — 10Броски: 37 (8+9+18+2) — 43 (18+12+10+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (65 очков), а «Питтсбург» — девятое (72 очка).

«Филадельфия» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

«Ванкувер» — «Айлендерс» 0:4

«Ванкувер Кэнакс» у себя дома проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

У «островитян» по шайбе забросили Кейси Сизикас, Райан Пулок, Антони Бовиллье и Кэл Клаттербак.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Айлендерс» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Голы: Сизикас — 17 (Бойчак, Тэйвз), 4:48 — 0:1. Пулок — 7 (Барзал, Пелеч), 14:05 — 0:2. Бовилье — 14 (Бэйли, Филппула), 42:34 — 0:3. Клаттербак — 8 (п.в., Нельсон), 58:46 — 0:4Вратари: Маркстрем (56:31 — 58:46) — Ленер (13:22 — 14:05)Штраф: 2 — 8Броски: 36 (15+15+6) — 23 (11+3+9)

«Ванкувер» — 12-й в Западной конференции (60 очков), «Айлендерс» идут на третьей строчке на Востоке (79 очков).

«Ванкувер» — «Айлендерс» 0:4

«Эдмонтон» — «Анахайм» 2:1

«Эдмонтон Ойлерз» дома победил «Анахайм Дакс» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На 17-й минуте первого периода счет открыл Джош Карри, для которого этот гол стал первым в карьере. В начале второго периода отличился Сэм Ганье.

Единственная шайба «Дакс» в активе Картера Рауни.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Карри — 1 (Лучич, Секера), 16:00 — 1:0. Ганье — 3 (Драйзайтль, Расселл), 20:57 — 2:0. Роуни — 4 (Ритчи, Дель Зотто), 31:43 — 2:1Вратари: Коскинен (20:42 — 20:57) — Бойл (58:07)Штраф: 2 — 2Броски: 21 (8+8+5) — 34 (10+11+13)

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (58 очков), а «Анахайм» — 14-е (57 очков). 0