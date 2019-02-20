ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриСпасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса
  • 18:56
    • «Краснодар» объявил о подписании Скопинцева
  • 18:38
    • «Автомобилист» разобрался с «Сибирью»
  • 18:24
    • «Куньлунь» забросил шесть шайб «Адмиралу»
  • 17:35
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
  • 14:57
    • Венгер начал переговоры с ПСЖ
    Все новости спорта

    «Автомобилист» разобрался с «Сибирью»

    КХЛ Автомобилист Сибирь
    «Автомобилист» победил «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

    «Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке
    «Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Дублем отметился нападающий Дэн Секстон, забросивший победную шайбу.

    «Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф.

    «Сибирь» лишалась шансов на плей-офф — с 54 баллами она располагается на 9-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Секстон — 24 (бол., Вишневский, Доус), 9:12 — 0:1. Комаров — 7 (бол., Демидов), 11:43 — 1:1. Комаров — 8 (Климонтов, Шаров), 27:47 — 2:1. Кучерявенко — 8 (Секстон), 35:12 — 2:2. Василевский — 6 (бол., Белоусов), 47:52 — 2:3. Демидов — 10 (Миловзоров), 52:27 — 3:3. Секстон — 25 (Рассейкин), 52:56 — 3:4Вратари: Красиков (59:20 — 59:50) — КоваржШтраф: 12 — 10Броски: 31 (10+7+14) — 34 (13+8+13)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ
  • 09/02/2019 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • 1.69
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Локомотив» четвертую в сезоне победу над ЦСКА?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Прервет ли «Спартак» победную серию «Сочи»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Металлургу» по силам победить «Динамо Москва» на выезде
  • «Динамо Москва» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 09:180
  • 11:46
    • Зидан и Лэмпард — претенденты на пост главного тренера «Челси»
  • 11:19
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ уже в 2021 году
  • 09:36
    • Стал известен следующий соперник Ломаченко
    Юрген Клопп Футбол Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной историиРассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее Вчера в 21:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»
  • 4.33
    •
  • 18:11
    • Защитник «Эвертона» переехал в Китай
  • 17:59
    • Елисеев стал пятым в индивидуальной гонке чемпионата Европы
  • 17:44
    • Семак: Кузяев и Маркизио не сыграют с «Фенербахче»
    Маурицио Сарри Футбол Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?Итальянский тренер сделал еще один шаг навстречу увольнению Вчера в 14:540
  • 09:27
    • Полузащитник «Оренбурга» не хочет сидеть на скамейке в «Зените»
  • 08:22
    • Вальверде считает 0:0 «опасным результатом»
  • 15:58
    • Хедира перенес операцию на сердцe
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие