«Автомобилист» разобрался с «Сибирью»

победилв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

«Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке khl.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Дублем отметился нападающий Дэн Секстон, забросивший победную шайбу.

«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф.

«Сибирь» лишалась шансов на плей-офф — с 54 баллами она располагается на 9-й строчке.