«Автомобилист» разобрался с «Сибирью»

«Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке
khl.ru
Дублем отметился нападающий Дэн Секстон, забросивший победную шайбу.
«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф.
«Сибирь» лишалась шансов на плей-офф — с 54 баллами она располагается на 9-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Секстон — 24 (бол., Вишневский, Доус), 9:12 — 0:1. Комаров — 7 (бол., Демидов), 11:43 — 1:1. Комаров — 8 (Климонтов, Шаров), 27:47 — 2:1. Кучерявенко — 8 (Секстон), 35:12 — 2:2. Василевский — 6 (бол., Белоусов), 47:52 — 2:3. Демидов — 10 (Миловзоров), 52:27 — 3:3. Секстон — 25 (Рассейкин), 52:56 — 3:4Вратари: Красиков (59:20 — 59:50) — КоваржШтраф: 12 — 10Броски: 31 (10+7+14) — 34 (13+8+13)