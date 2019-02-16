«Северсталь» нанесла «Трактору» поражение

Череповецкаяодержала домашнюю победу над челябинским(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Сергей Монахов (24-я секунда, 10-я минута), еще по разу отличились Илья Хохлов (24) и Анлександр Петунин (31).

Голы за гостей на свой счет записали Ник Бэйлен (17) и Андрей Ерофеев (53).

«Северсталь» с 48 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на восьмой строчке на Востоке — 56 очков.