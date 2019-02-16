«Северсталь» нанесла «Трактору» поражение

«Северсталь»
«Северсталь»
В составе победителей дубль оформил Сергей Монахов (24-я секунда, 10-я минута), еще по разу отличились Илья Хохлов (24) и Анлександр Петунин (31).
Голы за гостей на свой счет записали Ник Бэйлен (17) и Андрей Ерофеев (53).
«Северсталь» с 48 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на восьмой строчке на Востоке — 56 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Монахов — 6 (Кинрейд, Лапенков), 0:24 — 1:0. Монахов — 7 (Лекомцев, Якимов), 10:39 — 2:0. Бэйлен — 6 (бол., Томас, Исаев), 17:47 — 2:1. Хохлов — 4 (Эштон, Трубачев), 24:45 — 3:1. Петунин — 4 (мен.), 31:15 — 4:1. Ерофеев — 2 (Кокуев, Рыбаков), 53:50 — 4:2Вратари: Фурх — Демченко (Судницин, 31:15)Броски: 23 (10+4+9) — 21 (8+10+3)Штраф: 6 — 4