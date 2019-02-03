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    «Локомотив» вырвал победу у ХК «Сочи»

    КХЛ Сочи Локомотив
    «Локомотив» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел ХК «Сочи» со счетом 4:3 (0:0, 2:0, 2:3).

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    К 46-й минуте «железнодорожники» повели 3:0 благодаря точным броскам Михаила Беляева, Данила Юртайкина и Андрея Локтионова.

    Хозяевам понадобилось всего семь игровых минут, чтобы восстановить паритет. Отличились Мартин Бакош, Егор Рыков и Эрик О'Делл.

    И все же за две с половиной минуты до финальной сирены Рушан Рафиков принес гостям победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)
    Голы: Беляев — 1 (Ильенко, Картаев), 25:26 — 0:1. Юртайкин — 10 (Крунвалль), 27:45 — 0:2. Локтионов — 15 (Е. Аверин, Козун), 45:04 — 0:3. Бакош — 4 (Д. Александров, Воробьев), 46:38 — 1:3. Рыков — 2 (Бакош, Шмелев), 49:03 — 2:3. О`Делл — 20 (бол., Пайгин, Росен), 53:44 — 3:3. Рафиков — 5 (бол., Локтионов), 57:35 — 3:4Вратари: Барулин (59:04 — 59:59) — КоноваловШтраф: 12 — 8Броски: 28 (6+9+13) — 26 (10+7+9)

    В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает третье место (80 очков), а ХК «Сочи» — восьмое (56 очков). 0

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