СКА на выезде уступил «Сибири»

принималав матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде матча забросил Шэйн Принс.

В третьем игровом отрезке СКА доминировал на льду, однако реализовать многочисленные моменты так и не сумел.

Интересно, что «Сибирь» обыграла СКА впервые с 2015 года.

СКА, у которого 91 очко, лидирует в Западной конференции. У «Сибири» — 51 очко и девятое место на Востоке.