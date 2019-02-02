СКА на выезде уступил «Сибири»

«Сибирь» — СКА
«Сибирь»
Единственную шайбу в первом периоде матча забросил Шэйн Принс.
В третьем игровом отрезке СКА доминировал на льду, однако реализовать многочисленные моменты так и не сумел.
Интересно, что «Сибирь» обыграла СКА впервые с 2015 года.
СКА, у которого 91 очко, лидирует в Западной конференции. У «Сибири» — 51 очко и девятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Принс — 4 (Михайлов, Савченко), 4:54 — 1:0Вратари: Красиков — ХелльбергШтраф: 12-8Броски: 28 (14+10+4) — 36 (5+10+21)