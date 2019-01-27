«Торпедо» уступил «Нефтехимику»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над нижегородским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Йоонас Няттинен, Павел Порядин и Марат Хайруллин. За нижегородцев точным броском отметился Михаил Варнаков.

Нижнекамский клуб выиграл три из пяти последних матчей, у команды Дэвида Немировски одна победа в шести играх.