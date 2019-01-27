«Торпедо» уступил «Нефтехимику»

«Нефтехимик»
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В составе победителей отличились Йоонас Няттинен, Павел Порядин и Марат Хайруллин. За нижегородцев точным броском отметился Михаил Варнаков.
Нижнекамский клуб выиграл три из пяти последних матчей, у команды Дэвида Немировски одна победа в шести играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Няттинен — 15 (Авцин, Полашек), 0:28 — 1:0. Варнаков — 13 (Галузин, Шенфельд), 25:26 — 1:1. Порядин — 3 (Нестрашил, Шарипзянов), 41:07 — 2:1. Хайруллин — 5 (п.в.), 59:01 — 3:1Вратари: Ежов — Браст (58:43 — 59:01)Броски: 52 (15+24+13) — 17 (8+4+5)Штраф: 0 — 12