КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», победа ЦСКА, поражение «Автомобилиста»

«Трактор» — «Амур» — 3:0
«Трактор» разгромил дома «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
Голами отметились нападающие Кристиан Томас, Семен Кокуев и Райан Стоа.
Команда Алексея Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвертый раз за последние пять матчей.
«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Хабаровский клуб располагается на 12-й строчке.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев».
Казанцы одержали победу со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Станислав Галиев, Иржи Секач и Джастин Азеведо. У гостей шайбу на свой счет записал защитник Артем Сергеев.
Отметим, что «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне.
«Ак Барс», набрав 70 очков, располагается на третьей строчке Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 52 баллами занимает шестое место.
«Локомотив» — «Динамо» Р — 2:1
«Локомотив» в домашнем матче обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1.
Победу хозяевам льда принесли Линус Виделль и Брэндон Козун.
«Локомотив» набрал 59 очков и закрепился на четвертой позиции в Западной конференции. «Динамо» с 42 баллами располагается на девятой строчке.
«Северсталь» — «Слован» — 2:0
«Северсталь» в рамках регулярного чемпионата принимала «Слован». Хозяева выиграли со счетом 2:0.
Точными бросками отметились нападающие Юрий Трубачев и Владислав Кодола.
«Северсталь», набрав 28 очков, занимает одиннадцатое место в Западной конференции. «Слован» (27 баллов) располагается на 12-й строчке.
«Динамо» М — «Автомобилист» — 2:0
Лидер Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Москве проиграл местному «Динамо».
«Динамо» в первом матче на новой арене одержало победу со счетом 2:0.
Победу «Динамо» принесли шайбы Вадима Шипачева и Юусо Хиетанена.
«Автомобилист» прервал свою серию из пяти побед подряд.
Московское «Динамо», набрав 51 очко, располагается на пятом месте на Западе.
«Витязь» — ЦСКА — 1:2 ОТ
В Подольске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и ЦСКА.
«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 2:1.
В третьем периоде хозяева открыли счет усилиями Артема Швец-Рогового. За две секунды до сирены Михаил Науменков восстановил равновесие. А в овертайме победу «армейцам» принес Янник Хансен.
ЦСКА продлил свою победную серию до пяти побед и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции.
«Витязь» проиграл в третьем матче подряд, но сохраняет восьмую строчку на Западе.