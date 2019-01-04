КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», победа ЦСКА, поражение «Автомобилиста»

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Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 января

«Трактор» — «Амур» — 3:0

«Трактор» разгромил дома «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Голами отметились нападающие Кристиан Томас, Семен Кокуев и Райан Стоа.

Команда Алексея Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвертый раз за последние пять матчей.

«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Хабаровский клуб располагается на 12-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» — «Амур» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Томас — 6 (Энлунд), 35:24 — 1:0. Стоа — 9 (Бэйлен), 39:59 — 2:0. Кокуев — 3 (Рыбаков, Шаров), 49:14 — 3:0Вратари: Демченко — МурыгинШтраф: 6 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 32 (13+9+10)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев».

Казанцы одержали победу со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Станислав Галиев, Иржи Секач и Джастин Азеведо. У гостей шайбу на свой счет записал защитник Артем Сергеев.

Отметим, что «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне.

«Ак Барс», набрав 70 очков, располагается на третьей строчке Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 52 баллами занимает шестое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Галиев — 5 (Зарипов), 6:02 — 1:0. Секач — 21 (бол., Зарипов, Лямкин), 9:02 — 2:0. Азеведо — 12 (Ткачев, Секач), 37:18 — 3:0. Сергеев — 5 (Рыбин, Кадейкин), 42:29 — 3:1Вратари: Подъяпольский — Кареев (Федотов, 9:02, 54:00 — 54:29, 57:59)Штраф: 8-12Броски: 27 (4+18+5) — 33 (14+6+13)

«Локомотив» — «Динамо» Р — 2:1

«Локомотив» в домашнем матче обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1.

Победу хозяевам льда принесли Линус Виделль и Брэндон Козун.

«Локомотив» набрал 59 очков и закрепился на четвертой позиции в Западной конференции. «Динамо» с 42 баллами располагается на девятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Виделль — 21 (Дарзиньш), 45:19 — 0:1. Алексеев — 9 (Козун, Рафиков), 47:24 — 1:1. Козун — 12 (бол., Накладал, Крунвалль), 59:41 — 2:1Вратари: Коновалов — Билялов (59:41)Штраф: 4 — 22Броски: 34 (10+11+13) — 22 (6+7+9)

«Северсталь» — «Слован» — 2:0

«Северсталь» в рамках регулярного чемпионата принимала «Слован». Хозяева выиграли со счетом 2:0.

Точными бросками отметились нападающие Юрий Трубачев и Владислав Кодола.

«Северсталь», набрав 28 очков, занимает одиннадцатое место в Западной конференции. «Слован» (27 баллов) располагается на 12-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Слован» (Братислава) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Трубачев — 8 (бол., Хохлов, Вовченко), 33:17 — 1:0. Кодола — 4 (бол., Марковин), 50:54 — 2:0Вратари: Фурх — Штепанек (57:16)Штраф: 6-10Броски: 34 (14+11+9) — 33 (12+9+12)

«Динамо» М — «Автомобилист» — 2:0

Лидер Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Москве проиграл местному «Динамо».

«Динамо» в первом матче на новой арене одержало победу со счетом 2:0.

Победу «Динамо» принесли шайбы Вадима Шипачева и Юусо Хиетанена.

«Автомобилист» прервал свою серию из пяти побед подряд.

Московское «Динамо», набрав 51 очко, располагается на пятом месте на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: Шипачев — 15 (Раисов), 26:38 — 1:0. Хиетанен — 6 (Моисеев, Мозер), 33:26 — 2:0Вратари: Бочаров — Коварж (58:27)Штраф: 4-4Броски: 31 (8+13+10) — 30 (12+10+8)

«Витязь» — ЦСКА — 1:2 ОТ

В Подольске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и ЦСКА.

«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

В третьем периоде хозяева открыли счет усилиями Артема Швец-Рогового. За две секунды до сирены Михаил Науменков восстановил равновесие. А в овертайме победу «армейцам» принес Янник Хансен.

ЦСКА продлил свою победную серию до пяти побед и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции.

«Витязь» проиграл в третьем матче подряд, но сохраняет восьмую строчку на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Швец-Роговой — 11 (Кокарев, Мозик), 53:01 — 1:0. Науменков — 1 (Марченко, Окулов), 59:58 — 1:1. Хансен — 6 (Науменков), 60:58 — 1:2.Вратари: Самонов — Юханссон (58:50 — 59:58)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (7+7+8+0) — 38 (8+12+16+2)

«Динамо» Мн — СКА