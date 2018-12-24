«Йокерит» продлил контракты с защитником и вратарем

Руководстводоговорилось о продлении контрактов с канадским защитникоми латвийским вратарем, сообщает пресс-служба клуба.

Янис Калниньш ХК «Йокерит» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Грант пополнил состав «шутов» летом уходящего года. До этого он играл за клуб АХЛ «Айова Уайлд». В составе «Йокерита» игрок провел 37 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+11».

Калниньш также перешел в «Йокерит» летом из рижского «Динамо». В 22 матчах, сыгранных в рамке ворот финской команды, он одержал 15 побед, отразив при этом 92,8% нанесенных по его воротам бросков. В среднем, Калниньш пропускает по 2,09 шайбы за игру.

В настоящий момент «Йокерит» занимает третье место в Западной конференции с 57 очками в 40 играх. 0