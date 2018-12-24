Капризов принес ЦСКА победу над «Нефтехимиком»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

По разу в составе победителей отличились Андрей Светлаков, Павел Карнаухов, Грег Скотт и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу в овертайме.

У проигравших голы на свой счет записали Дамир Шарипзянов и Марат Хайруллин, который к дублю добавил результативную передачу.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Хайруллин — 3 (Шарипзянов, Шафигуллин), 10:57 — 0:1. Светлаков — 3 (Карнаухов, Скотт), 12:54 — 1:1. Хайруллин — 4 (Брынцев, Шафигуллин), 13:31 — 1:2. Карнаухов — 3 (Науменков), 14:37 — 2:2. Скотт — 7 (Карнаухов, Светлаков), 25:09 — 3:2. Шарипзянов — 8 (бол., Хайруллин, Тимашов), 53:30 — 3:3. Капризов — 17 (Марченко), 64:11 — 4:3Вратари: Юханссон — КоротаевШтраф: 6 — 4Броски: 38 (13+14+8+3) — 24 (7+10+7+0)

ЦСКА удерживает лидерство в Западной конференции (70 очков). «Нефтехимик» идет десятым на Востоке (35 очков). 0