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    Капризов принес ЦСКА победу над «Нефтехимиком»

    КХЛ ЦСКА Нефтехимик
    ЦСКА одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

    По разу в составе победителей отличились Андрей Светлаков, Павел Карнаухов, Грег Скотт и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу в овертайме.

    У проигравших голы на свой счет записали Дамир Шарипзянов и Марат Хайруллин, который к дублю добавил результативную передачу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Хайруллин — 3 (Шарипзянов, Шафигуллин), 10:57 — 0:1. Светлаков — 3 (Карнаухов, Скотт), 12:54 — 1:1. Хайруллин — 4 (Брынцев, Шафигуллин), 13:31 — 1:2. Карнаухов — 3 (Науменков), 14:37 — 2:2. Скотт — 7 (Карнаухов, Светлаков), 25:09 — 3:2. Шарипзянов — 8 (бол., Хайруллин, Тимашов), 53:30 — 3:3. Капризов — 17 (Марченко), 64:11 — 4:3Вратари: Юханссон — КоротаевШтраф: 6 — 4Броски: 38 (13+14+8+3) — 24 (7+10+7+0)

    ЦСКА удерживает лидерство в Западной конференции (70 очков). «Нефтехимик» идет десятым на Востоке (35 очков). 0

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